Legia Honorowa dla Adama Bodnara. "Prawdziwy strażnik praw obywatelskich i wartości unijnych"

"Prawdziwy strażnik praw obywatelskich i wartości unijnych"

- (Adam Bodnar) Musiał przypominać zasady trójpodziału władzy i państwa prawa oraz ich bronić. Reformy wymiaru sprawiedliwości nie były jedynym przedmiotem zmagań. Podejmował działania w całym obszarze dotyczącym praw człowieka i obywatela, jak na przykład wyjątkowe środki podjęte w ramach walki z pandemią, ochrona praw dzieci, warunki panujące w więzieniach, organizacja wyborów, lokalizacja elektrowni wiatrowych, zmiana Kodeksu karnego w zakresie niepłacenia alimentów – wyliczał ambasador Francji. – Pańska siła woli, determinacja i umiejętności sprawiają, że podejmując różne wyzwania doprowadzał je pan do końca – dodał dyplomata, zwracając się do Adama Bodnara

- Jest pan prawdziwym strażnikiem praw obywatelskich i wartości, które są wartościami unijnymi. Pan nie obawia się wziąć na siebie odpowiedzialności i jesteśmy świadomi wagi pańskiej roli. Imponuje nam sposób, w jaki pojmuje pan problemy, jak konkretnie podchodzi pan do spraw. Potrafi pan nawiązać bezpośrednie kontakty z obywatelami i dotrzeć do ludzi wykluczonych. Co roku organizuje pan Kongres Praw Obywatelskich, który odgrywa kluczową rolę w wymianie doświadczeń i dobrych praktycznych między różnymi organizacjami – stwierdził Frederic Billet.