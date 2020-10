"Sędziowie są coraz bardziej bezbronni wobec siły i presji ze strony aparatu państwa"

- Sprawy dotyczące uchylenia immunitetu mają jeszcze dalej idące skutki niż sprawy dyscyplinarne. W przypadku sędzi Morawiec to się potwierdziło, bo to jest nie tylko uchylenie immunitetu, ale także zawieszenie w obowiązkach sędziego oraz obniżenie wynagrodzenia o połowę. To są bardzo dotkliwe skutki dla niej. Mam nadzieję, że pani sędzia wykorzysta wszystkie możliwości międzynarodowe, aby protestować przeciwko sytuacji, w której się znalazła – dodał.