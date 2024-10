W środę raport z prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich przedstawi jej szef gen. Jarosław Stróżyk. We wtorek zapoznała się z nim Rada Ministrów. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, poinformował, że "z tego, co wie", efektem prac będą zawiadomienia do prokuratury. - Myślę, że raport będzie ciekawy - powiedział.

W środowej rozmowie z Wirtualną Polską minister sprawiedliwości potwierdził spotkanie z gen. Stróżykiem. - Myślę, że to będzie ciekawy raport dla naszej debaty publicznej, wskazujący, że faktycznie te wpływy rosyjskie są, mają one znaczenia dla naszej polityki i tego, w jaki sposób dyskutujemy o polityce w stosunku do Rosji - oznajmił Bodnar.

Donald Tusk: mocne ustalenia

Donald Tusk powiedział we wtorek, że raport z prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich zawiera "mocne tezy" i "mocne ustalenia". Premier dodał, że trzy słowa, które utkwiły mu w pamięci po prezentacji dokumentu, to: "(Antoni) Macierewicz, prokuratura i zdrada".

W związku ze słowami prezesa Rady Ministrów, Bodnar został zapytany, czy w grę wchodzi skierowanie do prokuratury zawiadomienia ws. możliwości popełnienia przestępstwa zdrady dyplomatycznej. - Ja myślę, że jeśli w słowach premiera pojawia się słowo "prokuratura" i jeżeli obserwujemy naszą debatę publiczną w ostatnich czasach, to widzimy, że tych zawiadomień do prokuratury jest sporo (...) Tutaj, z tego, co wiem, też będą zawiadomienia do prokuratury" - odpowiedział minister sprawiedliwości. Podkreślił, że "więcej nie może powiedzieć".

Gospodarzem prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz powołanych przez nią zespołów problemowych był resort Ministerstwa Sprawiedliwości. Z informacji przekazanych przez ministerstwo wynika, że do tej pory odbyło się 38 spotkań komisji. Informacje otrzymała m.in. z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i NASK. W jej skład, oprócz gen. Stróżyka, wchodzi 11 specjalistów zarekomendowanych przez premiera i kluczowych w tej sprawie szefów resortów.

