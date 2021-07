"Chciałbym, żeby nowy sternik uszanował wszystkie osoby, które pracują w biurze". Bodnar żegna się z funkcją

Bodnar funkcję RPO pełnił od 9 września 2015 roku. W czwartek kończy sprawowanie tej funkcji. Na konferencji prasowej w związku z zakończeniem kadencji przypomniał, że było kilka prób wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. - Mam nadzieję, że ta ostatnia, już szósta sekwencja, zakończy się pozytywnie - dodał. Ocenił, że to, co miało znaczenie z punktu widzenia urzędu RPO, to jest data 15 kwietnia 2021 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny przesądził, że nie może wykonywać zadań rzecznika do czasu powołania następcy. Dodał, że dzisiaj wyrok chodzi w życie, w związku z tym, jak dodał, od piątku nie ma podstaw by pełnił tę funkcję do czasu wyboru następcy.