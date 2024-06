ABW w siedzibie Orlenu. "Podejrzenie zaniżania cen paliw"

Funkcjonariusze ABW weszli w środę rano do płockiej siedziby Orlenu. Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową, czynności były przeprowadzone na zlecenie Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi.

Czynności ABW w Orlenie. Chodzi o ceny paliw

Do sprawy odniósł się m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Polityk napisał na platformie X, że to najprawdopodobniej pokłosie jego interwencji poselskiej z października ubiegłego roku. "Interweniowałem w tej sprawie i w ABW, i w NIK. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale skutecznie. O postępach w sprawie będę informował" - napisał Brejza.

Śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw przez Orlen

Decyzje Orlenu dotyczące cen stały w sprzeczności z tym, co mówił wcześniej prezes koncernu Daniel Obajtek , gdy zapewniał, że nie może obniżyć ceny paliwa , bo "za dwa tygodnie go nie będzie". Słowa te okazały się poniekąd prorocze, bo na stacjach paliwowych rozpoczęły się problemy z dostępnością paliw na stacjach.

Po wyborach polityka cenowa Orlenu zupełnie się zmieniła. Za litr paliwa trzeba było zapłacić trzydzieści, a nawet czterdzieści groszy więcej niż z czasów "przedwyborczej promocji". Sytuacja zmieniła się także, jeżeli chodzi o warunki rynkowe - ropa naftowa taniała, złoty się umacniał, a ceny paliw mimo to szły do góry. Przedstawiciele koncernu tłumaczyli, że nagła zmiana cen wynikała z niepewności co do rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie.