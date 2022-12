Antyaborcyjny projekt Kai Godek. Nawet osiem lat więzienia za "nakłanianie do przerwania ciąży"

Obywatelski projekt zatytułowany "Aborcja to zabójstwo" przygotowała antyaborcyjna Fundacja Życie i Rodzina kierowana przez Kaję Godek. W komunikacie fundacji zapowiedziano, że trafi on do Sejmu w środę 28 grudnia.

Antyaborcyjny projekt fundacji Kai Godek

Więzienie za "nakłanianie kobiety do przerwania ciąży"

Fundacja Kai Godek chce zmienić też Kodeks karny. Za "nakłanianie kobiety do przerwania ciąży" miałoby grozić do trzech lat więzienia, natomiast jeżeli "dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej", kara ta miałaby wzrosnąć do zakresu "od sześciu miesięcy do lat ośmiu".