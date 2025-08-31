Donald Tusk opublikował nagranie. Mówi o "prawdziwym cudzie"

Premier Donald Tusk opublikował nagranie w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Źródło: X/@donaldtusk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę w Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowało miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne - NSZZ "Solidarność" z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

"To był prawdziwy cud"

W niedzielę rano premier Donald Tusk opublikował nagranie z podpisem "Nie ma solidarności bez miłości".

- Kiedy 45 lat temu, wychodząc ze Stoczni Gdańskiej po zwycięskim wielkim strajku, krzyczeliśmy Solidarność i Lech Wałęsa, nie wiedzieliśmy jeszcze, że za chwilę w każdym zakątku świata rozlegać się będą te słowa. Jakże byliśmy dumni z tego, że dzięki Polsce Solidarność stała się jedną z fundamentalnych wartości całego Zachodu. Obok wolności, równości i szacunku wobec każdego człowieka - mówi szef rządu na nagraniu. Premier dodał, że "Solidarność nie była wówczas hasłem, tylko czymś, co naprawdę połączyło Polaków, całe narody i ich liderów". - To był prawdziwy cud, że tak samo myśleli wtedy gdański stoczniowiec, papież i prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy wtedy, czym różni się Wschód od Zachodu, wolność od zniewolenia, rozróżnialiśmy bezbłędnie prawdę od kłamstwa, przyzwoitość od podłości - zaznaczył.

Nie ma solidarności bez miłości. pic.twitter.com/od6nyRCkvo — Donald Tusk (@donaldtusk) August 31, 2025 Rozwiń

Tusk powiedział, że "dziś jest równie dumny z Polaków jak wtedy". - To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę - powiedział.

Premier podkreślił również, że "w tych trudnych czasach w Polsce jest nas wciąż wystarczająco wielu, aby obronić naszą wolność i budować naszą przyszłość". - Nie ma wolności bez Solidarności. I nie ma Solidarności bez miłości. To wciąż aktualna i ważna lekcja dla nas, Polaków, ale też dla całego świata. Wszyscy ludzie dobrej woli tę polską lekcję powinni już zawsze pamiętać - stwierdził Tusk.

45. rocznica Porozumień Sierpniowych

45 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. Uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

Gdańsk, 31.08.1980 r. Po trwającym od 14 sierpnia strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podpisano porozumienie pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym Źródło: Zbigniew Trybek/CAF/PAP

Porozumienie, które podpisali przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.