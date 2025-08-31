Logo strona główna
NSZZ "Solidarność"

Donald Tusk opublikował nagranie. Mówi o "prawdziwym cudzie"

Donald Tusk
Premier Donald Tusk opublikował nagranie w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
Źródło: X/@donaldtusk
Nie ma wolności bez Solidarności. I nie ma Solidarności bez miłości. To wciąż aktualna i ważna lekcja dla nas, Polaków, ale też dla całego świata - powiedział premier Donald Tusk w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. - To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę - stwierdził.

W niedzielę w Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowało miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne - NSZZ "Solidarność" z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

"To był prawdziwy cud"

W niedzielę rano premier Donald Tusk opublikował nagranie z podpisem "Nie ma solidarności bez miłości".

- Kiedy 45 lat temu, wychodząc ze Stoczni Gdańskiej po zwycięskim wielkim strajku, krzyczeliśmy Solidarność i Lech Wałęsa, nie wiedzieliśmy jeszcze, że za chwilę w każdym zakątku świata rozlegać się będą te słowa. Jakże byliśmy dumni z tego, że dzięki Polsce Solidarność stała się jedną z fundamentalnych wartości całego Zachodu. Obok wolności, równości i szacunku wobec każdego człowieka - mówi szef rządu na nagraniu. Premier dodał, że "Solidarność nie była wówczas hasłem, tylko czymś, co naprawdę połączyło Polaków, całe narody i ich liderów". - To był prawdziwy cud, że tak samo myśleli wtedy gdański stoczniowiec, papież i prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy wtedy, czym różni się Wschód od Zachodu, wolność od zniewolenia, rozróżnialiśmy bezbłędnie prawdę od kłamstwa, przyzwoitość od podłości - zaznaczył.

Tusk powiedział, że "dziś jest równie dumny z Polaków jak wtedy". - To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę - powiedział.

Premier podkreślił również, że "w tych trudnych czasach w Polsce jest nas wciąż wystarczająco wielu, aby obronić naszą wolność i budować naszą przyszłość". - Nie ma wolności bez Solidarności. I nie ma Solidarności bez miłości. To wciąż aktualna i ważna lekcja dla nas, Polaków, ale też dla całego świata. Wszyscy ludzie dobrej woli tę polską lekcję powinni już zawsze pamiętać - stwierdził Tusk.

45. rocznica Porozumień Sierpniowych

45 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. Uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

Gdańsk, 31.08.1980 r. Po trwającym od 14 sierpnia strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podpisano porozumienie pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym
Gdańsk, 31.08.1980 r. Po trwającym od 14 sierpnia strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podpisano porozumienie pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym
Źródło: Zbigniew Trybek/CAF/PAP

Porozumienie, które podpisali przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lech Wałęsa: Żyjemy w epoce dyskusji. Są trzy problemy w budowaniu większej przyszłości

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@donaldtusk

Temat: NSZZ "Solidarność"

