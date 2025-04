"400 najnowszych pocisków rakietowych" trafi do Polski

Myśliwce F-16. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce rakiet powietrze-powietrze AIM-120D. "To kolejny krok w wielkiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych" - napisał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według komunikatu, Polska ma kupić 400 pocisków do myśliwców AIM-120D3 AMRAAM o zasięgu do 180 km oraz 16 sekcji naprowadzających i inny powiązany sprzęt. Szacowana przez Pentagon cena to 1,3 mld dolarów.

O decyzji poinformował też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Strategiczna współpraca Polski i USA przynosi efekty - najnowsze pociski powietrze-powietrze trafią do naszych Sił Powietrznych! Departament Stanu USA właśnie wyraził zgodę na zakup przez Polskę 400 najnowszych pocisków rakietowych AIM-120D3. Ich zasięg sięga nawet do 180 kilometrów. To kolejny krok w wielkiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych" - napisał wicepremier.

AIM-120 to pociski przeciwlotnicze montowane na samolotach bojowych. W Polsce wyposażane są w nie myśliwce F-16.

W sierpniu ubiegłego roku Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na zakup kilkuset kierowanych rakiet powietrze-powietrze AIM-120C AMRAAM.