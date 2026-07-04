Pomnik Tadeusza Kościuszki w West Point wraca na swoje miejsce po renowacji w 2024 roku

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Karol Nawrocki niedawno gościł na zorganizowanej przez Donalda Trumpa urodzinowej gali walk MMA. Polski prezydent nie pojawił się z pustymi rękoma - zabrał ze sobą ważącą 120 kilogramów marmurową tablicę. Być może w przyszłości ozdobi ona Łuk Triumfalny w Arlington, którego budowa jest marzeniem prezydenta USA. Na tablicy wyryto nazwiska Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, bohaterów walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie słynie z zamiłowania do historii, ale akurat szeleszczące nazwisko polskiego generała powinno coś mu mówić. W końcu sam jest absolwentem wojskowej uczelni.

Prezydent USA kończył, co prawda, akademię wojenną w Nowym Jorku, a nie elitarne West Point. A to tam swój pomnik górujący nad rzeką Hudson ma Kościuszko. Zresztą trudno, żeby było inaczej, skoro to on West Point fortyfikował.

Kościuszko wraca na kolumnę w West Point po renowacji w 2024 roku Źródło zdjęcia: USMA

250. rocznica ogłoszenia Deklaracji Niepodległości to świetna okazja, by przybliżyć 12 mniej znanych faktów z życia (i życia po życiu) Tadeusza Kościuszki.

Bo zakładam, że te szkolne znacie.

O jego nieszczęśliwej miłości do magnackiej córki, która pchnęła go do wyjazdu do Nowego Świata.

O tym, że jego dokonania w dziedzinie inżynierii spowolniły postępy Anglików i pomogły wygrać bitwę pod Saratogą.

O rewolucyjnych jak na owe czasy przekonaniach, że wszyscy ludzie są równi, że czas zerwać kajdany niewolnikom i nadać ziemię chłopom.

O tym, z jakim szacunkiem traktował swoich czarnoskórych ordynansów.

O kosynierach, Racławicach, uniwersale połanieckim i sukmanach.

Skoro tak, to zaczynamy.

Płace za race

Gdyby wśród Amerykanów zrobić sondę i spytać, z czym kojarzy im się Dzień Niepodległości, to niezależnie od politycznych poglądów czy statusu społecznego, z pewnością wymieniliby barbecue i fajerwerki. Pokaz sztucznych ogni nad Washington Mall to jedna z głównych atrakcji narodowego święta.

Co ma z nimi wspólnego Kościuszko? Otóż pierwsze publiczne iluminacje i fajerwerki celebrujące rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości zorganizował właśnie on. Miało to miejsce w 1783 roku w Filadelfii oraz Princeton. Polak działał na polecenie Kongresu, którego przedstawiciele musieli wiedzieć, że wszechstronnie wykształcony inżynier podoła pirotechnicznemu wyzwaniu. Tak się zresztą stało.