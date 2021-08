"Twoim prawem jest wiedzieć". Rusza druga odsłona kampanii TVN24

"Twoim prawem jest wiedzieć" to hasło drugiej odsłony kampanii z okazji 20-lecia kanału. Ma ono podkreślić rolę TVN24, jaką jest przekazywanie sprawdzonych i aktualnych informacji o tym, co dzieje się w kraju i na świecie. Od 20 lat misją stacji jest bezkompromisowe docieranie do prawdy i pokazywanie rzeczywistości w pełnym świetle i wszystkich jej odcieniach. Kampania wystartowała 15 sierpnia i pojawi się na billboardach w całej Polsce, internecie oraz prasie.

Dokładnie 9 sierpnia 2001 roku wystartował pierwszy w kraju całodobowy kanał informacyjno-publicystyczny TVN24. Telewizja świętuje swoje urodziny na antenach TVN Grupa Discovery Polska, jak i w mediach zewnętrznych. W lipcu wystartowała również pierwsza odsłona kampanii, w której stacja kierowała podziękowania do widzów za wspólne 20 lat. Hasło drugiej części kampanii - "Twoim prawem jest wiedzieć" nawiązuje do historii stacji i jej misji, a także tego, że każdy z nas ma prawo dostępu do wiarygodnych informacji niezależnych od jakichkolwiek nacisków.

- Świat dookoła przyspiesza i staje się coraz bardziej skomplikowany. By go rozumieć i się w nim odnaleźć, każdy ma prawo wiedzieć, co się tak naprawdę wokół niego dzieje i mieć zaufanie do źródła tych informacji. My na to zaufanie pracujemy codziennie od 20 lat, ujawniając przez ten czas wiele niewygodnych faktów dotyczących uczestników życia publicznego, niezależnie od ich afiliacji politycznych. Zawsze dawaliśmy przestrzeń do debaty wszystkim stronom sporu, rozliczaliśmy obietnice i informowaliśmy o potencjalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Pandemia, z którą się zmagamy, pokazała, jak wielkim wyzwaniem stają się fake newsy, czyli celowo rozpowszechniane nieprawdziwe informacje. Nie tylko nasza fact-checkingowa redakcja Konkret24, ale cały zespół reporterów, producentów, wydawców i prezenterów codziennie dba o to, żeby informacje, które docierają do naszych widzów, były prawdziwe i rzetelne - mówi Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, członek zarządu TVN Grupa Discovery. - Hasło "Twoim prawem jest wiedzieć" ma również głębsze znaczenie. Ma uświadamiać, jak ważne są wolne media oraz ich rola informacyjna. Widz ma prawo wiedzieć. Jeśli zostanie tego prawa pozbawiony, nie będzie mógł podejmować świadomych decyzji i realizować innych swoich praw - dodaje.

Na zlecenie TVN i TVN24 Kantar przeprowadził w lipcu tego roku sondaż związany z wolnością mediów w kontekście ustawy anty-TVN. Zdaniem większości pytanych (aż 77 proc. ) niezależność mediów jest jedną z podstawowych wartości demokracji, a media powinny patrzeć politykom na ręce (72 proc.).

- To pokazuje, że świadomość społeczna jest duża, niemniej trzeba przypominać o roli, jaką w demokratycznym państwie odgrywają media. Prawo do bycia poinformowanym daje obywatelom szansę realizowania innych swoich wolności. Często zapominamy, że demokracja, której nieodłącznym elementem jest niezależne dziennikarstwo, nie jest nam dana raz na zawsze - mówi Michał Samul.

Druga odsłona kampanii z okazji 20-lecia kanału TVN/Krzysztof Dubiel

Oprócz kampanii stacja planuje inne działania marketingowe i redakcyjne, które będą wspierać przekaz, opowiadać o pracy dziennikarzy, tłumaczyć, jak ważne dla praworządności i demokracji są niezależne, a przez to wiarygodne media.

TVN24 to największy kanał newsowy w Polsce, który ogląda codziennie 4,5 miliona osób. Markę TVN24 uzupełnia portal internetowy tvn24.pl, stacja TVN24BiS oraz pierwsza aplikacja newsowa w Polsce TVN24 GO. Przekazujemy najświeższe informacje, jesteśmy zawsze tam, gdzie coś się dzieje, relacjonujemy wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne z kraju i ze świata. TVN24 to profesjonalny zespół reporterów i publicystów. Wśród nich są m.in.: Anita Werner, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Diana Rudnik, Anna Jędrzejowska, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Kraśko, Piotr Marciniak, Konrad Piasecki, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki, Piotr Jacoń, Krzysztof Skórzyński czy Wojciech Bojanowski. Przez lata zdobyli sympatię i zaufanie widzów, czego dowodem są liczne nagrody, przyznawane nie tylko przez branżę dziennikarską.

Studio TVN24 TVN/Krzysztof Dubiel

Autor:red.

Źródło: TVN24