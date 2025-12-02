Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie A4 na 276. kilometrze w kierunku Wrocławia na wysokości miejscowości Zimna Wódka na Opolszczyźnie.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył cysterny przewożącej tłuszcz zwierzęcy. Pojazd ciężarowy stanął w płomieniach, na miejscu poniósł śmierć kierujący - przekazała tvn24.pl młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Droga jest zablokowana. Policja zaleca wyjazd z autostrady przez węzeł Nogawczyce na drogę nr 88.

Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania opolskiej straży pożarnej, doszło do zderzenia cysterny przewożącej tłuszcz zwierzęcy i pojazdu ciężarowego. Jest jedna ofiara śmiertelna. Cysterna się pali, trwa dogaszanie.

Na miejscu działa 10 zastępów straży pożarnej.

