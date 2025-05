Pijany sternik promu zatrzymany. Po raz drugi

Zdzieszowice, woj. opolskie Źródło: mapa google

44-letni sternik został po raz kolejny złapany na prowadzeniu promu po pijaku. W marcu transportował ludzi i ich pojazdy przeprawą promową w Zdzieszowicach, mając 2 promile alkoholu w organizmie. Tym razem w trakcie przerwy w pracy miał mniej, ale zasnął. O jego losie zdecyduje sąd.

Zaniepokojeni uczestnicy przeprawy promowej w Zdzieszowicach zauważyli śpiącego na ławce mężczyznę. W obawie o jego zdrowie wezwali na miejsce Straż Miejską, a ta z kolei poinformowała policję. Okazało się, że śpiący mężczyzna jest sternikiem promu.

- On pracował w tym dniu od godziny 5, o godzinie 9 w czasie swojej przerwy w pracy spożywał alkohol. Mężczyzna został zauważony przez osoby, które chciały skorzystać z jego usługi. One się obawiały o jego życie i zdrowie, więc zadzwoniły na straż miejską. Około godziny 10 doszło do policyjnej interwencji - przekazał mł. asp. Dominik Wilczek oficer prasowy z policji w Krapkowicach.

"44-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, był operatorem promu na trasie Zdzieszowice-Mechnica-Zdzieszowice. Mieszkaniec województwa podkarpackiego wcześniej miał kierować jednostką pływającą. Tłumaczył, że alkohol spożywał w czasie przerwy, po czym musiał zasnąć" - podała opolska policja.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Prom w Zdzieszowicach Źródło: Daniel Dmitriew / Forum

Powtórka na promie

Do podobnej sytuacji z tym samym mężczyzną doszło w marcu tego roku. Wtedy policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym sterniku, który miał obsługiwać prom w Zdzieszowicach. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i zakazali dalszego wykonywania przewozu. 44-latek w chwili zatrzymania miał w swoim organizmie 2 promile alkoholu.

Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

