Opole

Chciał sobie skrócić drogę, wpadł pod pociąg

Mężczyzna potrącony przez pociąg
Do wypadku doszło pod Krapkowicami
Źródło: Google Maps
Do groźnego wypadku doszło w środę rano na torach kolejowych w Zdzieszowicach na Opolszczyźnie. Nietrzeźwy mężczyzna, próbując skrócić sobie drogę na peron, wszedł na torowisko i został potrącony przez nadjeżdżający pociąg.

W środę, 3 września po godz. 7.20 przy ul. Dworcowej w Zdzieszowicach doszło do wypadku na torach kolejowych. "37-letni mężczyzna, chcąc skrócić sobie drogę na peron, postanowił przejść przez torowisko, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający pociąg. Mieszkaniec powiatu krapkowickiego był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie" - informuje policja w Krapkowicach.

Mężczyzna potrącony przez pociąg
Mężczyzna potrącony przez pociąg
Źródło: KPP Krapkowice

Mężczyzna z urazem ręki został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Krapkowice

województwo opolskiepociągi
