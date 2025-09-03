Chciał sobie skrócić drogę, wpadł pod pociąg

Do wypadku doszło pod Krapkowicami Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 3 września po godz. 7.20 przy ul. Dworcowej w Zdzieszowicach doszło do wypadku na torach kolejowych. "37-letni mężczyzna, chcąc skrócić sobie drogę na peron, postanowił przejść przez torowisko, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający pociąg. Mieszkaniec powiatu krapkowickiego był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie" - informuje policja w Krapkowicach.

Mężczyzna potrącony przez pociąg Źródło: KPP Krapkowice

Mężczyzna z urazem ręki został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.