Pijana nastolatka wjechała do rowu, wiozła dwie pasażerki

19-letnia kierująca bmw wypadła z drogi i wjechała do rowu. Dwie pasażerki zostały ranne. Nastolatka była pijana, prawo jazdy zdobyła nieco ponad miesiąc temu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 18 maja, po godzinie 3 przy ulicy Dębowej w Zawadzie.

"Kierująca bmw nie dostosowała prędkość do panujących warunków, straciła panowanie nad swoim pojazdem, wypadła z drogi i wjechała do przydrożnego rowu. W wyniku tego zdarzenia ranne zostały dwie pasażerki w wieku 18 i 23 lat. Starsza z nich została zabrana do szpitala" - podaje opolska policja.

Miała ponad 1,5 promila alkoholu

W trakcie interwencji okazało się, że 19-letnia kierująca miała ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tej sytuacji policjanci zatrzymali kierującej uprawnienia, które uzyskała nieco ponad miesiąc temu.

19-latka odpowie teraz za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Za to przestępstwo grozi jej kara do trzech lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek pojazdu.

