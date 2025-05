11-latka odnaleziona w mieszkaniu 24-latka. Rozpoczęło się przesłuchanie mężczyzny

11-latka z Opolszczyzny odnaleziona na Śląsku Źródło: TVN24

11-letnia Patrycja została odnaleziona w innym województwie, dwa dni po zaginięciu i uruchomieniu procedury Child alert. Cała i zdrowa była w mieszkaniu 24-mężczyzny. Policjanci zatrzymali go w czwartek, w piątek doprowadzili do prokuratury.

24-letni mieszkaniec Żor, w którego mieszkaniu odnaleziono zaginioną 11-letną Patrycję, został dzisiaj doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

- Wszystkie informację, które zbieraliśmy podczas tego czasu, pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny, z którym w tym czasie przebywała 11-latka. Strzeleccy policjanci dzięki temu ustalili jego miejsce zamieszkania i udali się do miejsca pracy, gdzie go zatrzymali. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania 24-latka i tam odnaleźli 11-letnia Patrycję - przekazała mł. asp. Dorota Janać, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Śledczy analizują dane z jego komputera, by ustalić, w jakich okolicznościach mężczyzna poznał dziewczynkę i jak doszło do ich spotkania. Policja podkreśla, że kluczowe jest wyjaśnienie, czy Patrycja przebywała w mieszkaniu 24-latka dobrowolnie czy wbrew swojej woli.

- Rozważana jest kwalifikacja przestępstwa, jako występku z artykułu 211 Kodeksu karnego, to jest uprowadzenie bądź zatrzymanie małoletniego poniżej 15 roku życia wbrew woli prawnego opiekuna. Trwają czynności policyjne, w szczególności analiza danych zapisanych w komputerze zatrzymanego mężczyzny. Liczymy, że w ten sposób dotrzemy do informacji pozwalających nam poznać kontekst znajomości tego mężczyzny z 11-latką - przekazał Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Poszukiwania 11-letniej Patrycji trwały prawie 30 godzin

We wtorek, 13 maja, w nocy do policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 11-letniej Patrycji z Opolszczyzny. Policja uruchomiła w środę procedurę Child alert. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wysłało SMS do odbiorców na terenie całego kraju alert.

Komisarz Żyłka przyznała, że child alert "bardzo pomógł w odnalezieniu dziewczynki". - Do policjantów spłynęło dużo informacji - mówiła.

Odnaleziona 11-latka Źródło: KPP Strzelce Opolskie

W czwartek, 15 maja po niespełna 30 godzinach poszukiwań 11-letnia Patrycja została odnaleziona.

- Dziewczynka została odnaleziona o godzinie 5 rano w jednym z mieszkań na terenie miasta Żory w województwie śląskim - informowała komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Policjanci wpadli na trop 24-latka już w środę. Mężczyzna o godzinie 22 stawił się w swoim zakładzie pracy.

Zatrzymano 24-latka

"24-latek został zatrzymany przez strzeleckich kryminalnych w czwartek (15.05) o godz. 4.00 w jednym z zakładów pracy na terenie województwa śląskiego. Następnie o godz. 5.00 policjanci odnaleźli 11-letnią Patrycję, w jednym z mieszkań w Żorach. Jak wynika ze wstępnych informacji policjantów, życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo" - informowała policja w Strzelcach Opolskich.

Zatrzymany 24-latek Źródło: KPP Strzelce Opolskie

Wiadomo, że mężczyzna jest właścicielem mieszkania, w którym znaleziono nastolatkę. 24-latek został doprowadzony do strzeleckiej komendy. Policja przeprowadziła czynności z udziałem mężczyzny. Przesłuchana została wtedy również nastolatka.

"Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do jego spotkania z 11-latką, od kiedy się znają i co się działo, kiedy dziewczynka była w jego towarzystwie. Zebrany materiał dowodowy zadecyduje o charakterze dalszych czynności z udziałem 24-latka" - podawała policja.

