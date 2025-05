11-latka odnaleziona w mieszkaniu 24-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

11-latka z Opolszczyzny odnaleziona na Śląsku Źródło: TVN24

11-letnia Patrycja została odnaleziona w innym województwie, dwa dni po zaginięciu i uruchomieniu procedury child alert. Była w mieszkaniu 24-latka. Wróciła do domu, a mężczyzna usłyszał w piątek zarzuty. Prokuratora zapowiada wniosek o areszt.

24-letni mieszkaniec Żor, w którego mieszkaniu odnaleziono zaginioną 11-letnią Patrycję, został w piątek przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

"Mieszkańcowi województwa śląskiego – Karolowi B. (24 lata) przedstawiono zarzut zatrzymania, wbrew woli prawnego opiekuna, osoby małoletniej, która nie ukończyła 15 lat. Ponadto mężczyźnie zarzuca się, że dopuścił się wobec pokrzywdzonej innej czynności seksualnej. Podejrzany złożył wyjaśnienia, których treść pozostaje zbieżna z przedstawionymi zarzutami" - poinformował w komunikacie Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jak dodał, jeszcze dzisiaj skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Za seksualne wykorzystanie osoby, która nie ukończyła 15 lat Karolowi B. grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei występek zatrzymania małoletniego wbrew woli opiekuna zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat.

Równolegle do czynności związanych z podejrzanym prokurator podjął działania, by pokrzywdzona została jak najszybciej przesłuchania przed sądem. Zgodnie z uregulowaniami kodeksowymi, przesłuchanie małoletniej odbywa się jednokrotnie w toku całego postępowania karnego i przeprowadza je sąd z udziałem psychologa.

Child alert, zatrzymanie, przeglądanie danych z komputera

Patrycja zaginęła we wtorek 13 maja. W tym dniu jej mama zgłosiła zaginięcie. W środę policja uruchomiła procedurę child alert.

- Wszystkie informacje, które zbieraliśmy podczas tego czasu, pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny, z którym w tym czasie przebywała 11-latka. Strzeleccy policjanci dzięki temu ustalili jego miejsce zamieszkania i udali się do miejsca pracy, gdzie go zatrzymali. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania 24-latka i tam odnaleźli 11-letnią Patrycję - przekazywała nam młodsza aspirant Dorota Janać, oficer prasowy policji w Strzelcach Opolskich.

Śledczy analizowali dane z komputera 24-latka, by ustalić, w jakich okolicznościach mężczyzna poznał dziewczynkę i jak doszło do ich spotkania. Policja podkreślała, że kluczowe jest wyjaśnienie, czy Patrycja przebywała w mieszkaniu 24-latka dobrowolnie czy wbrew swojej woli.

Poszukiwania 11-letniej Patrycji trwały prawie 30 godzin

We wtorek, 13 maja, w nocy do policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 11-letniej Patrycji z Opolszczyzny. Policja uruchomiła w środę procedurę Child Alert. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wysłało SMS do odbiorców na terenie całego kraju.

Komisarz Żyłka przyznała, że child alert "bardzo pomógł w odnalezieniu dziewczynki". - Do policjantów spłynęło dużo informacji - mówiła.

W czwartek, 15 maja, po niespełna 30 godzinach poszukiwań 11-letnia Patrycja została znaleziona.

- Dziewczynka została odnaleziona o godzinie 5 rano w jednym z mieszkań na terenie miasta Żory w województwie śląskim - informowała komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Policjanci wpadli na trop 24-latka już w środę. Mężczyzna o godzinie 22 stawił się w swoim zakładzie pracy.

Zatrzymano 24-latka

"24-latek został zatrzymany przez strzeleckich kryminalnych w czwartek (15.05) o godz. 4.00 w jednym z zakładów pracy na terenie województwa śląskiego. Następnie o godz. 5.00 policjanci odnaleźli 11-letnią Patrycję, w jednym z mieszkań w Żorach. Jak wynika ze wstępnych informacji policjantów, życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo" - informowała policja w Strzelcach Opolskich.

