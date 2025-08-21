Prudnik (Opolskie) Źródło: Google Earth

Policjanci z Prudnika otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców jednej z miejscowości na terenie powiatu, którzy zauważyli biegającego wychudzonego psa.

"Zwierzę było w bardzo złym stanie - odwodnione, wychudzone i wyraźnie przestraszone. Pies trząsł się na widok ludzi, co wskazywało na jego skrajne zaniedbanie i cierpienie" - informuje prudnicka policja.

Doberman przez dwa tygodnie błąkał się po wsi Źródło: KPP Prudnik

Funkcjonariusze zaopiekowali się zwierzęciem oraz ustalili właściciela psa. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec gminy Prudnik.

"Mężczyzna wyjechał na dwa tygodnie, pozostawiając suczkę bez jakiejkolwiek opieki. Mundurowi dotarli do posesji, gdzie miała przebywać suczka. Znajdowała się tam jedynie miska ze spleśniałym jedzeniem i pojemnik, w którym już od dawna nie było wody" - opisali policjanci w komunikacie.

Pies trafił do nowych opiekunów, którzy zapewnili mu odpowiednie warunki.

Usłyszał zarzuty

Wobec nieodpowiedzialnego właściciela wszczęto postępowanie. Mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 77 Kodeksu wykroczeń oraz art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt, które dotyczą niewłaściwego traktowania i znęcania się nad zwierzętami. Teraz grozi mu kara do trzech lat więzienia.

22-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie był w stanie wyjaśnić śledczym, dlaczego pozostawił psa bez opieki nad tak długi czas.

Decyzją sądu wobec 22-latka zastosowano środek zapobiegawczy - dwuletni zakaz posiadania zwierząt oraz karę grzywny.