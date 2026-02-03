Pożar w kompleksie hotelowym, Pokrzywna (Opolskie) Źródło: Dariusz/Kontakt24

We wtorek, 3 lutego, chwilę przed godziną 5 rano do dyżurnego stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w jednym z hoteli w miejscowości Pokrzywna (woj. opolskie).

- Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej okazało się, że płonie część obiektu sportowego oraz dachu - przekazał kpt. Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Z obiektu ewakuowano łącznie 94 osoby - 87 gości hotelowych oraz 7 pracowników. Obecnie przebywają w pobliskim ośrodku wypoczynkowym. Nie ma osób poszkodowanych.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Na miejscu jest 18 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jak poinformował st. kpt. Dariusz Pryga, oficer prasowy KP PSP w Nysie, druhowie cały czas działają przy użyciu podnośnika i drabiny. Trwa rozbiórka dachu tam, gdzie doszło do nadpalenia drewnianej konstrukcji.

