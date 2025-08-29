Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Opole

Tragedia podczas imprezy. Nie żyje 52-latek

62-latek z zarzutami
Tragedia podczas spotkania towarzyskiego. 62-latek tymczasowo aresztowany
Źródło: Opolska policja
Spotkanie z okazji przejścia na emeryturę zakończyło się tragedią w gminie Pokój na Opolszczyźnie. W wyniku bójki zmarł 52-latek. Policja zatrzymała trzy osoby, a 62-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Do tragedii doszło w nocy z 23 na 24 sierpnia na terenie jednego z ogrodu prywatnej posesji w gminie Pokój na Opolszczyźnie. W trakcie spotkania czterech mężczyzn, zorganizowanego z okazji przejścia jednego z nich na emeryturę doszło do bójki.

Około godziny 4 dyżurny namysłowskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że jeden z mężczyzn potrzebuje pomocy medycznej, gdyż krwawi i nie oddycha.

"Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację 52-letniego mężczyzny, jednak mimo intensywnych działań nie udało się go uratować – zmarł na miejscu zdarzenia" - informuje opolska policja.

Policja zatrzymała trzy osoby.

Zarzuty i tymczasowy areszt

- Zarzut w tej sprawie usłyszał 62-letni mężczyzna. Zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku w postaci rozległych obrażeń głowy poprzez zadanie kilku uderzeń krzesłem w głowę i doprowadzenie w ten sposób do zgonu. Podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień - przekazał Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. 

62-latek z zarzutami
62-latek z zarzutami
Źródło: Opolska policja

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za ten czyn grozi mu nawet kara dożywotniego więzienia.

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

województwo opolskieProkuratura
