Do tragedii doszło w nocy z 23 na 24 sierpnia na terenie jednego z ogrodu prywatnej posesji w gminie Pokój na Opolszczyźnie. W trakcie spotkania czterech mężczyzn, zorganizowanego z okazji przejścia jednego z nich na emeryturę doszło do bójki.

Około godziny 4 dyżurny namysłowskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że jeden z mężczyzn potrzebuje pomocy medycznej, gdyż krwawi i nie oddycha.

"Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację 52-letniego mężczyzny, jednak mimo intensywnych działań nie udało się go uratować – zmarł na miejscu zdarzenia" - informuje opolska policja.

Policja zatrzymała trzy osoby.

Zarzuty i tymczasowy areszt

- Zarzut w tej sprawie usłyszał 62-letni mężczyzna. Zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku w postaci rozległych obrażeń głowy poprzez zadanie kilku uderzeń krzesłem w głowę i doprowadzenie w ten sposób do zgonu. Podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień - przekazał Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za ten czyn grozi mu nawet kara dożywotniego więzienia.