Opole

Trzy młode tygrysice amurskie przyszły na świat w opolskim zoo

Tygrysy
Do zdarzenia doszło w Opolu
Źródło: Google Earth
W opolskim zoo wydarzyło się coś wyjątkowego - 1 sierpnia na świat przyszły trzy młode tygrysice amurskie. Ich narodziny wspierają globalne wysiłki na rzecz odbudowy populacji tego zagrożonego podgatunku. Młode od pierwszych chwil pozostają pod troskliwą opieką matki, Umy.

W opolskim ogrodzie zoologicznym 1 sierpnia urodziły się trzy samice tygrysa amurskiego – gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem. 

"Poród ruszył po godzinie 5 rano, pierwszy kociak przyszedł na świat o 5:56, drugi o 12:30, a ostatni około 12:59. Całość przebiegła bez komplikacji, a Uma już tego samego dnia rozpoczęła troskliwą opiekę nad młodymi" - poinformowało w czwartek opolskie zoo.

Trzy tygrysice amurskie urodziły się w opolskim zoo
Trzy tygrysice amurskie urodziły się w opolskim zoo
Źródło: Zoo Opole

Ojcem kociąt jest samiec Diego. W trosce o bezpieczeństwo zwierząt zoo zainstalowało kamerę, która umożliwiła całodobowy monitoring i pozwoliła pracownikom na szybkie zauważenie rozpoczęcia akcji porodowej. Narodziny te są istotnym wydarzeniem w kontekście ochrony tygrysa amurskiego, którego populacja w naturze liczy obecnie zaledwie kilkaset osobników.

Gatunek zagrożony wyginięciem

"W pierwszej połowie XX wieku w naturze pozostało jedynie ok. 40 osobników. Dzięki ochronie, międzynarodowej współpracy i wsparciu ogrodów zoologicznych populację udało się odbudować do 500 - 600, choć nadal należy on do najbardziej zagrożonych podgatunków. Dlatego każdy nowy przychówek to ogromny powód do dumy i nadziei" - podkreśla zoo.

"Choć młode dorastają w bezpiecznych warunkach ogrodu zoologicznego, naszym marzeniem jest współpraca z azylami i ośrodkami reintrodukcyjnymi, bo właśnie w takich ambitnych planach tkwi sens misji współczesnych ogrodów zoologicznych" - czytamy.

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zoo Opole

