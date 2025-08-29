Trzy młode tygrysice amurskie przyszły na świat w opolskim zoo

Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło: Google Earth

W opolskim ogrodzie zoologicznym 1 sierpnia urodziły się trzy samice tygrysa amurskiego – gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem.

"Poród ruszył po godzinie 5 rano, pierwszy kociak przyszedł na świat o 5:56, drugi o 12:30, a ostatni około 12:59. Całość przebiegła bez komplikacji, a Uma już tego samego dnia rozpoczęła troskliwą opiekę nad młodymi" - poinformowało w czwartek opolskie zoo.

Ojcem kociąt jest samiec Diego. W trosce o bezpieczeństwo zwierząt zoo zainstalowało kamerę, która umożliwiła całodobowy monitoring i pozwoliła pracownikom na szybkie zauważenie rozpoczęcia akcji porodowej. Narodziny te są istotnym wydarzeniem w kontekście ochrony tygrysa amurskiego, którego populacja w naturze liczy obecnie zaledwie kilkaset osobników.

Gatunek zagrożony wyginięciem

"W pierwszej połowie XX wieku w naturze pozostało jedynie ok. 40 osobników. Dzięki ochronie, międzynarodowej współpracy i wsparciu ogrodów zoologicznych populację udało się odbudować do 500 - 600, choć nadal należy on do najbardziej zagrożonych podgatunków. Dlatego każdy nowy przychówek to ogromny powód do dumy i nadziei" - podkreśla zoo.

"Choć młode dorastają w bezpiecznych warunkach ogrodu zoologicznego, naszym marzeniem jest współpraca z azylami i ośrodkami reintrodukcyjnymi, bo właśnie w takich ambitnych planach tkwi sens misji współczesnych ogrodów zoologicznych" - czytamy.