"Trzech przystojnych dżentelmenów opuszcza nasz szpital"

Amerykańskie służby wywiozły z Guantanamo na Kubie przetrzymywanych tam migrantów. Trafili z powrotem do Stanów Zjednoczonych - informują media. Donald Trump zapowiadał wywiezienie do ośrodka 30 tysięcy osób nielegalnie przebywających w USA. Tymczasem, zgodnie z ustaleniami "The New York Times", przez Guantanamo przewinęło się 290 osób.