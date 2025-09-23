Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 19 września, przed godziną 10 w Opolu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o sprzeczce w jednym z bloków pomiędzy trzech mężczyznami, w trakcie której miało dojść do zaatakowania 20-latka ostrymi narzędziami.

"Zamaskowani agresorzy, trzymając ostre i niebezpieczne narzędzia, gonili poranionego i zakrwawionego 20-latka, który chciał uciec przed atakującymi go mężczyznami" - informuje policja w Opolu.

Po przybyciu policjantów na miejsce okazało się, że pokrzywdzony został już zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego, natomiast agresorzy uciekli. Po niespełna dwóch godzinach policjanci zatrzymali w miejscu zamieszkania dwóch podejrzewanych mężczyzn. Okazali się nimi 25 i 16-letni mieszkańcy Opola.

Maczeta, noże i kij golfowy

"25-latek został osadzony w policyjnym areszcie, natomiast nastolatek został przewieziony do izby dziecka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również maczetę, noże, a także kij golfowy. Pokrzywdzony w wyniku napaści doznał licznych obrażeń głowy oraz pleców i przebywa pod opieką lekarzy" - dodaje policja. Zatrzymani mężczyźni odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa. Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienie wolności.

Sprawą 16-latka zajmuje się sąd rodzinny, który zdecydował o umieszczeniu go na czas trwającego postępowania tymczasowo w schronisku dla nieletnich.