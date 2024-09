Tomasz Siemoniak: najgorsze przed nami

Złe scenariusze sztabu kryzysowego

Siemoniak mówił na konferencji, że jeśli chodzi o przyjmowanie fali powodziowej przez takie zbiorniki, to sytuacja jest względnie stabilna, z wyjątkiem właśnie Jarnołtówka. Tam do zbiornika dociera za dużo wody. Dlatego minister zapowiedział, że wybiera się tam zaraz po konferencji.

Współpraca z Czechami

Minister podkreślał, że mieszkańcy Głuchołazów uprzedzeni byli o możliwości ewakuacji "wiele godzin wcześniej". - Nie byli zaskoczeni - mówił. Przyznał, że były osoby, które odmawiały ewakuacji i równocześnie apelował, by zaufać służbom. - Robimy to w najgłębszej trosce o obywateli, nigdy pochopnie - zapewniał.

Polskie służby współpracują z czeskimi. - Te cztery rzeki, które są groźne, które powodują duże zagrożenie, one biorą początek w Czechach. To co się dzieje w Czechach, stany wód tam, ma kluczowe znaczenie dla tego, co się dzieje kilkadziesiąt godzin później po polskiej stronie - wyjaśniał Siemoniak.