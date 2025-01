Zignorował czerwone światło i wjechał w pociąg. Nagranie

Kierowca samochodu osobowego zignorował czerwone światło nadawane przez sygnalizator i wjechał w nadjeżdżający pociąg w miejscowości Nowa Schodnia w okolicy Ozimka na Opolszczyźnie. Kierowca w stanie niezagrażającym życiu trafił do szpitala. Nikt z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowała nagranie z monitoringu.

W czwartek przed godziną 9 w miejscowości Nowa Schodnia w powiecie opolskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu z samochodem osobowym na ulicy Opolskiej. Jedna osoba podróżująca samochodem została poszkodowana i znalazła się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Podróżujący pociągiem nie odnieśli obrażeń - przekazał kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Do akcji zaangażowano pięć zastępów straży pożarnej.

Utrudnienia w ruchu, komunikacja zastępcza dla podróżnych

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Opolu aspirantem Przemysławem Kędziorem. - Do zdarzenia doszło przed godziną 9. Samochód osobowy marki Audi zderzył się z pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny. Kierujący, 26-letni mężczyzna, został ranny, przewieziono go do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Wśród 57 osób, które podróżowały pociągiem, nie było osób poszkodowanych. Lokomotywa została uszkodzona - poinformował.