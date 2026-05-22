Potrącił 18-latka na hulajnodze, pobił i okradł Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w gminie Niemodlin Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KWP w Opolu

W piątek (15 maja) w godzinach wieczornych, policjanci z Niemodlina otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej z ulic w mieście doszło do bójki.

"Jeden z uczestników zajścia - 18-latek - uciekając na hulajnodze, został potrącony samochodem przez innego mężczyznę zaangażowanego w to zdarzenie. Gdy upadł na jezdnię, z samochodu wybiegł 26-latek, który zaczął go bić. Następnie ukradł jego portfel, telefon, i odjechał w nieznanym kierunku" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

26-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 20 lat więzienia Źródło zdjęcia: KWP w Opolu

Zarzuty i areszt

Nastolatek, z uwagi na liczne obrażenia, został przetransportowany do szpitala. Po kilku godzinach od zdarzenia policjantom udało się namierzyć podejrzanego.

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.

