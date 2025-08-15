Logo strona główna
Opole

Wypadek paralotniarza, trafił do szpitala

Paralotniarz spadł do wody (zdjęcie ilustracyjne)
Paczków (województwo opolskie)
Źródło: Google Earth
45-letni paralotniarz podczas lądowania w Kozielnie (Opolskie) uderzył w betonową nawierzchnię. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń obu nóg. Został zabrany do szpitala.

Jak poinformował tvn24.pl st. sierż. Wojciech Wach, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie, do wypadku doszło około w piątek godziny 14.30 w Kozielnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szukali 53-latka, który chciał przepłynąć zbiornik. Znaleźli ciało

Szukali 53-latka, który chciał przepłynąć zbiornik. Znaleźli ciało

Kraków
13-letnia rowerzystka potrącona na przejściu. Zginęła na miejscu

13-letnia rowerzystka potrącona na przejściu. Zginęła na miejscu

Lublin

"Uderzył w betonową nawierzchnię"

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna podczas lądowania uderzył w betonową nawierzchnię, doznając obrażeń obu kończyn dolnych - powiedział Wach.

45-latek był trzeźwy. Został przetransportowany do szpitala w Nysie.

Rzecznik podkreślił, że o wypadku powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ewen Roberts, CC BY 2.0

TAGI:
NysaOpolskiewojewództwo opolskiePolicjaWypadekPaństwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
