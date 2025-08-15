Wypadek paralotniarza, trafił do szpitala

Jak poinformował tvn24.pl st. sierż. Wojciech Wach, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie, do wypadku doszło około w piątek godziny 14.30 w Kozielnie.
"Uderzył w betonową nawierzchnię"
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna podczas lądowania uderzył w betonową nawierzchnię, doznając obrażeń obu kończyn dolnych - powiedział Wach.
45-latek był trzeźwy. Został przetransportowany do szpitala w Nysie.
Rzecznik podkreślił, że o wypadku powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ewen Roberts, CC BY 2.0