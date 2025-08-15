Wypadek paralotniarza, trafił do szpitala

Paczków (województwo opolskie) Źródło: Google Earth

Jak poinformował tvn24.pl st. sierż. Wojciech Wach, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie, do wypadku doszło około w piątek godziny 14.30 w Kozielnie.

"Uderzył w betonową nawierzchnię"

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna podczas lądowania uderzył w betonową nawierzchnię, doznając obrażeń obu kończyn dolnych - powiedział Wach.

45-latek był trzeźwy. Został przetransportowany do szpitala w Nysie.

Rzecznik podkreślił, że o wypadku powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.