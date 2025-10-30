Był zamaskowany, skoczył na maskę jadącego auta

Do zdarzenia doszło w sobotę, 25 października na jednej z ulic Kluczborka na Opolszczyźnie.
"Na maskę jadącego fiata nagle wskoczył zamaskowany chłopak. Kierujący zatrzymał pojazd i próbował z niego wysiąść. Wówczas młody mężczyzna z impetem zamknął przed nim drzwi, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku" - kluczborska policja.
Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny. Następnego dnia 20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za czyn chuligański i zniszczenie mienia grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Kluczbork