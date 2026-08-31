Opole Miał grozić nożem 12-latce, szuka go policja Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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Do incydentu doszło w sobotę około godziny 18.30 na jednej z ulic w Kędzierzynie-Koźlu. - Do 12-latki podszedł mężczyzna, który miał straszyć ją niebezpiecznym narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Sama się uwolniła i wezwała pomoc. W jej imieniu zawiadomienie złożył ojciec - poinformowała kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa opolskiej policji.

Śledczy czekają na przesłuchanie 12-latki

Na miejsce skierowano policjantów. Trwają działania mające na celu identyfikację i zatrzymanie sprawcy.

- Weryfikujemy wszystkie informacje dotyczące tego zgłoszenia i ustalamy dokładny przebieg tego zdarzenia. Co ważne, jest to osoba małoletnia i jedynym uprawnionym organem, który może wykonać z nią czynności, czyli ją przesłuchać, jest sąd rodzinny. To przesłuchanie, które odbędzie się w obecności psychologa, będzie dla nas kluczowe - dodała kom. Agnieszka Żyłka.