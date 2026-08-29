Opole Zabójstwo w lesie. Znaleziono ciało kobiety, miała obrażenia głowy Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek późnym popołudniem spacerujący po lesie w Kędzierzynie-Koźlu mężczyzna znalazł ciało kobiety. Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 18.30.

- Z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz oględziny samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej trzy ciosy - w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony - przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar.

Powołano biegłego patomorfologa, który dokładnie oceni mechanizm powstania obrażeń. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu.

"Ciało należy do mieszkanki pobliskiego osiedla"

- Wiemy, że ciało należy do mieszkanki pobliskiego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa - powiedział prokurator Stanisław Bar.

Jak dodał, oględziny ciała ofiary wskazują, że do morderstwa nie doszło raczej na tle seksualnym. Śledczy starają się odtworzyć ostatnie chwile z udziałem kobiety. Dziś - w świetle dziennym - śledczy będą ponownie przeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia.

- Liczymy, że w ten sposób natrafimy na ślady, które pozwolą nam dotrzeć do sprawcy - dodał prokurator.

Źródło: Google Maps