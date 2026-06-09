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Opole

Zabił babcię i ojczyma, wrzucił film do sieci. Jest opinia biegłych

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Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Biegli stwierdzili, że był poczytalny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Opolska policja
Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich uzyskała opinię biegłych w sprawie 17-letniego Łukasza G., podejrzanego o podwójne zabójstwo w Kadłubie (woj. opolskie). Biegli uznali, że nastolatek był w chwili zbrodni w pełni poczytalny, co oznacza, że może odpowiadać za swoje czyny przed sądem.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich uzyskała opinię biegłych dotyczącą 17-letniego Łukasza G., podejrzanego o brutalne podwójne zabójstwo w Kadłubie.

Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 lutego 2026 roku. Łukasz G. jest podejrzany o zabójstwo swojego 38-letniego ojczyma i 87-letniej babci, a także o opublikowanie w internecie nagrania z miejsca zbrodni.

Śledczy, chcąc ustalić stan psychiczny podejrzanego, powołali zespół biegłych złożony z dwóch psychiatrów i psychologa.

"Po przeprowadzeniu kilkukrotnych badań ambulatoryjnych eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Łukasz G. w chwili popełniania czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie u podejrzanego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia osobowości" - informuje prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zabójstwo w Kadłubie
Zabójstwo w Kadłubie
Źródło zdjęcia: nto.pl/Radosław Dimitrow

Wnioski opinii oznaczają, że 17-latek może odpowiadać za swoje czyny. Grozi mu kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności, która może sięgnąć nawet 30 lat.

17-latek z zarzutem zabójstwa 

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili w sieci na drastyczne nagrania, które miały przedstawiać zabójstwo. Śledczy szybko ustalili autora filmu oraz adres w Kadłubie na Opolszczyźnie. W domu funkcjonariusze odkryli ciała 87-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny.

Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Źródło zdjęcia: Opolska policja

W chwili zdarzenia w domu przebywali 17-latek, jego ojczym oraz babcia. Matka chłopaka była wówczas w szpitalu.

Nastolatek uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali podejrzanego. Ukrywał się w zaroślach. Nie był uzbrojony, nie stawiał oporu i zachowywał spokój.

Zatrzymanie podejrzewanego o zabójstwo nastolatka
Zatrzymanie podejrzewanego o zabójstwo nastolatka
Źródło zdjęcia: KWP w Opolu

Z ustaleń sekcji zwłok wynika, że ofiary zginęły od licznych ciosów zadanych w głowę i szyję, prawdopodobnie kilkoma różnymi narzędziami. Według prokuratury, obrażenia odniesione przez ofiary najprawdopodobniej zostały zadane przy pomocy siekiery.

Usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich początkowo postawiła Łukaszowi G. zarzut popełnienia dwóch zbrodni zabójstwa w typie podstawowym.

- Jednak w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez podejrzanego oraz wstępnymi wynikami sekcji zwłok prokurator podjął decyzję o zmianie kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - poinformował wcześniej Piotr Krzemionka-Kowalski, zastępca prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Łukasz G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Motyw działania 17-latka pozostaje niejasny. Jak informowała prokuratura, podejrzany nie wskazał jednoznacznej przyczyny, wspominał jedynie o problemach związanych ze szkołą i sytuacją życiową.

Ze względu na wiek nie grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 17-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
OpolskieZabójstwo
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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