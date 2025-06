13-latek na hulajnodze uderzył w ogrodzenie. Trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło na jednej z dróg w miejscowości Jemielnica. Dyżurny strzeleckiej policji otrzymał informację o wypadku z udziałem dziecka poruszającego się na hulajnodze elektrycznej. Zgłoszenie dotyczyło chłopca leżącego na ziemi – był przytomny, ale nie odpowiadał na pytania. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, a także medyków.

13-latek na hulajnodze elektrycznej uderzył w ogrodzenie Źródło: Opolska policja

- 13-letni chłopiec nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego i podczas wykonywania skrętu w lewo stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy, a następnie wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji. W wyniku uderzenia doznał urazu twarzy, nogi oraz ogólnych potłuczeń ciała. Został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w Opolu - informuje Agnieszka Żyłka z opolskiej policji.

13-latek trafił do szpitala Źródło: Opolska policja

Obowiązują zasady

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka – to pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z prędkością dopuszczalną 20 kilometrów na godzinę.

