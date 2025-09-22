Logo strona główna
Opole

Głośny huk i dym nad lasem. Policja bada sprawę wybuchu 

Nieznane źródło eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Do zdarzenie doszło w powiecie nyskim (woj. opolskie)
Źródło: Google Earth
W niedzielny wieczór mieszkańcy powiatu nyskiego usłyszeli głośny huk, po którym nad lasem między Niwnicami a Hajdukami Nyskimi (woj. opolskie) widać było dym. Jak przekazała policja, służby zabezpieczyły teren i prowadzą intensywne poszukiwania źródła wybuchu. Na razie nie wiadomo, co go spowodowało.

W niedzielny wieczór, po godzinie 20, mieszkańcy okolic Hajduk Nyskich na Opolszczyźnie usłyszeli głośny huk, po chwili uniósł zobaczyli dym.

- Otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, którzy poinformowali nas o tym, że słyszeli głośny huk, a następnie zaobserwowali dym unoszący się znad terenów leśnych między miejscowościami Niwnice i Hajduki Nyskie w powiecie Nyskim - przekazała w rozmowie z Kontakt24 komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Orientacyjne miejsce eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Orientacyjne miejsce eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Źródło: Google Maps

Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz jednostki straży pożarnej. Ze względu na rozległy obszar leśny i brak precyzyjnych informacji o lokalizacji zdarzenia, służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły poszukiwania. Akcja trwała do późnych godzin wieczornych, po czym została przerwana ze względów bezpieczeństwa. 

- Działania poszukiwawcze zostały wznowione w poniedziałek wczesnym rankiem. Mamy w tej chwili sezon grzybowy i w związku z tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom obszar działań służb cały czas pozostaje zabezpieczony - wyjaśniła.

Nieznane źródło eksplozji 

Jak zaznacza policja, w tym rejonie wielokrotnie odkrywano niewybuchy z czasów II wojny światowej.

- Na ten moment źródło huku i zaobserwowanego wczoraj przez mieszkańców zadymienia nie jest znane - dodaje Żyłka.

Policja sprawdza teren z dronem.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

województwo opolskiePolicja
