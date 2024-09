Głuchołazy pod wodą. Zdjęcia z drona

O 6.25 w niedzielę w Głuchołazach zawyły syreny. Woda przelała się przez wały i zaczęła zalewać miasto. Zamieniła ulice w rzeki, wdarła się do domów. Ludzie zostali odcięci od prądu. Rozpoczęła się kolejna ewakuacja. Przed południem runął most.

Na zdjęciach z drona nie widać ulic. Brudna, brązowa woda przykryła całe miasto i wdziera się do budynków.

Brakuje prądu, miasto pod wodą

W sobotę oczy decydentów zwrócone były na most na rzece Biała Głuchołaska. Tę tymczasową konstrukcję w ciągu drogi krajowej numer 40 wizytował w dzień minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak , a wieczorem premier Donald Tusk .

Padać nie przestawało. Woda w korycie sięgnęła poziomu jezdni. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz wezwał okolicznych mieszkańców do ewakuacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała o zamknięciu mostu. Tymczasowej konstrukcji groziło zerwanie.

"Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu informuje, że służby opuszczają okolice mostu w Głuchołazach. Zrobiły wszystko, co mogły zrobić. Na most wysypano kostkę brukową, żeby dociążyć konstrukcję. Woda ma niewiele miejsca poniżej mostu. Bardzo prosimy o niezbliżanie się do mostu z żadnej ze stron" - poinformowało starostwo powiatowe w Nysie w sobotnią noc.