Opole Uciekł po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty. Sąd aresztował 40-latka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Nysa

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Do śmiertelnego potrącenia doszło w środę 1 lipca na trasie Głębinów-Skorochów na Opolszczyźnie. Policja otrzymała zgłoszenie o tym, że w przydrożnym rowie został znaleziony ranny mężczyzna, a obok niego rower. Policjanci, strażacy oraz medycy wspólnie walczyli o życie poszkodowanego. Pomimo tego, 45-letni mężczyzna zmarł.

Śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł Źródło zdjęcia: Policja Nysa

Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Funkcjonariuszom udało się ustalić markę samochodu, który brał udział w wypadku.

"Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący renault potrącił prawidłowo poruszającego się rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy 45-latkowi" - przekazała policja w Nysie.

40-latek z zarzutami

Policjanci zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Potrącił rowerzystę i zostawił go bez pomocy Źródło zdjęcia: Policja Nysa

Podejrzany usłyszał już zarzuty. Mężczyzna przyznał się. Decyzją sądu 40-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

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