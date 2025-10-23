Palił się kurnik, w środku było ponad sto tysięcy ptaków. Policja sprawdza

Pożar kurnika na Opolszczyźnie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru doszło w czwartek, 23 października przed godziną 18 w Fałkowicach na terenie gminy Pokój niedaleko Namysłowa.

Początkowo strażacy informowali TVN24, że w kurniku znajdowało się około 40 tysięcy kur. Przed godziną 20 służby podały nowe dane, według których w budynku znajdowało się aż 150 tysięcy ptaków. W piątkowym komunikacie opolska policja przekazała, że według wstępnych ustaleń w środku mogło znajdować się około 130 tysięcy sztuk drobiu.

Jak przekazywał kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiej straży pożarnej, ptaków nie udało się ewakuować. Dach hali zawalił się do środka.

Pożar budynku gospodarczego na terenie gminy Pokój, gdzie znajdowała się hodowla drobiu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

45 zastępów strażackich w akcji. Policja sprawdza

- Działania gaśnicze wraz z dogaszanie zakończyły się po 2 w nocy. W szczytowym momencie w akcji brało udział 45 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili trwa tam dozorowania, na miejscu są trzy zastępy - powiedział nam Nowak w piątkowy poranek.

Działania były utrudnione z uwagi na dużą powierzchnię obiektu i wysoką temperaturę.

Pożar kurnika na Opolszczyźnie Źródło: KW PSP Opole

"Strażacy przez wiele godzin prowadzili akcję gaśniczą, a następnie dogaszanie i rozbiórkę nadpalonych elementów konstrukcji. (...) Funkcjonariusze wstępnie rozpytali świadków pożaru, a technik kryminalistyki zabezpieczył materiał fotograficzny i wideo, który posłuży w dalszym postępowaniu" - poinformowała opolska policja w komunikacie.

Śledczy wyjaśniają okoliczności oraz przyczyn powstania pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Trwa szacowanie strat.

Pożar kurników na terenie gminy Pokój Źródło: KP PSP Namysłów

OGLĄDAJ: TVN24 HD