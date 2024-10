Marcin Kierwiński, pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi poinformował o kwocie, jaką rząd przeznaczy na ten cel. Ma to być do 23 miliardów złotych. Jak wyjaśnił, będą to pieniądze krajowe, oraz takie, które zostaną przesunięte w ramach programów europejskich. - Prace nad tym trwają - zaznaczył.

Powódź mocno dotknęła południowo-zachodnią Polskę. Żywioł niszczył wszystko na swojej drodze, od infrastruktury drogowej oraz krytycznej do prywatnych posesji. Trwa wielkie sprzątanie i planowanie odbudowy zalanych terenów.

- Interesuje nas zrealizowanie programu odbudowa plus. Jeżeli infrastruktura, którą będziemy remontować ma służyć przez wiele lat, to musi być w lepszym standardzie. Te obiekty muszą być po prostu odbudowane tak, by służyć przez wiele lat - powiedział pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński w trakcie poniedziałkowej konferencji w Prudniku (Opolskie). - Teraz koncentrujemy się na rzeczach absolutnie krytycznych. Na uruchomieniu infrastruktury drogowej, dojazdów, na wsparciu dla rodzin, które ucierpiały w tej strasznej powodzi - dodał.

Pełnomocnik rządu poinformował, że system wypłat 10 tys. złotych dla poszkodowanych w czasie powodzi już działa, a do tych samorządów, które zgłaszają problemy z lokalami dla powodzian, kierowane są domy modułowe. Według zapowiedzi Kierwińskiego, jeszcze w tym tygodniu MSWiA chce uruchomić specjalną aplikację, za pomocą której będzie można zgłaszać uszkodzenia infrastruktury publicznej.

Kierwiński zapowiedział, że proces szacowania szkód będzie trwał jeszcze przez najbliższe tygodnie, a jednym z problemów jest brak odpowiedniej ilości rzeczoznawców na terenach dotkniętych powodzią.

"Żeby wróciła normalność musimy myśleć także o infrastrukturze sportowej i turystycznej"

- Jestem po rozmowach z wieloma ministrami, którzy niezależnie od ramowego programu odbudowy mają przygotowane swoje środki na pomoc - zadeklarował minister i podziękował ministrowi sportu Sławomirowi Nitrasowi, który zapowiedział z kolei, że w swoim budżecie ma ok. 400 mln zł, które przeznaczy na odbudowę obiektów sportowych na terenach przez które przeszła powódź.

Nitras zapewnił, że obiekty sportowe na terenach powodziowych zostaną odbudowane, a jego resort jest przygotowany finansowo do pokrycia 99 procent kosztów tych inwestycji. Uruchomiono także program wsparcia branży turystycznej na terenach powodziowych, m.in. poprzez promowanie atrakcji turystycznych z tych terenów w telewizji. Resort przeznaczył także 50 mln złotych dla przedsiębiorców, którzy w wyniku powodzi nie mogli wykonać usług. Pytany o los zniszczonych przez wodę wiejskich i lokalnych obiektów sportowych Nitras zapewnił, że będą one traktowane na tych samych zasadach, jak duże. Jednocześnie zachęcał mieszkańców z innych części kraju, by odwiedzali południo-zachodnią część Polski, by w ten sposób wspomóc branżę turystyczną na terech popowodziowych.

Autorka/Autor:SK/gp

Źródło: PAP/tvn24.pl