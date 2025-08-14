70-latek nie żyje. Jego brat z zarzutem zabójstwa

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabicie brata Źródło: Opolska policja

Do tragedii doszło w sobotę, 9 sierpnia, około godz. 15:30 w jednej z miejscowości w gminie Dąbrowa. Policjanci z Niemodlina otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który zauważył sąsiada leżącego bez śladów życia przed progiem domu.

Na miejscu funkcjonariusze zastali osobę zgłaszającą oraz zwłoki 70-latka. Na udzielenie pomocy mężczyźnie było już za późno.

"Okoliczności zdarzenia, zabezpieczone ślady i zeznania sąsiadów wskazywały, że mogło w tym miejscu dojść do zabójstwa. Zebrany materiał dowodowy wskazywał na brata zmarłego. 65-letni mężczyzna został chwilę później zatrzymany w swoim domu" - informuje opolska policja.

Zarzut i areszt

Ciało 70-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Zatrzymany 65-latek został przewieziony do jednostki policji. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Za to przestępstwo grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.