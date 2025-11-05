Wjechał do rowu, bo jak powiedział, jechał za szybko. Było coś jeszcze

Powiat nyski (woj. opolskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 listopada około godziny 14.30 w Bodzanowie. Tam mężczyzna wjechał jaguarem do przydrożnego rowu. Na miejscu policjanci zastali mężczyznę, już poza pojazdem.

"Kierujący tłumaczył, że stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie była to jedyna przyczyna zdarzenia. Podczas rozmowy mundurowi od mężczyzny wyczuli woń alkoholu. Potwierdziły się przypuszczenia zgłaszającego. 27-letni mężczyzna doprowadził do zdarzenia, mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie" - informuje opolska policja.

Samochód wjechał do rowu Źródło: Opolska policja

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto kierującemu grozi konfiskata samochodu lub jego równowartości.

Kierowca jaguara wjechał do rowu w Bodzanowie Źródło: Opolska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD