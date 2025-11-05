Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Opole

Wjechał do rowu, bo jak powiedział, jechał za szybko. Było coś jeszcze

Samochód wjechał do rowu
Powiat nyski (woj. opolskie)
Źródło: Google Earth
Kierowca jaguara wjechał do rowu w Bodzanowie na Opolszczyźnie. Tłumaczył, że jechał za szybko, ale okazało się, że był pijany. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 listopada około godziny 14.30 w Bodzanowie. Tam mężczyzna wjechał jaguarem do przydrożnego rowu. Na miejscu policjanci zastali mężczyznę, już poza pojazdem.

"Kierujący tłumaczył, że stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie była to jedyna przyczyna zdarzenia. Podczas rozmowy mundurowi od mężczyzny wyczuli woń alkoholu. Potwierdziły się przypuszczenia zgłaszającego. 27-letni mężczyzna doprowadził do zdarzenia, mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie" - informuje opolska policja.

Samochód wjechał do rowu
Samochód wjechał do rowu
Źródło: Opolska policja

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto kierującemu grozi konfiskata samochodu lub jego równowartości.

Kierowca jaguara wjechał do rowu w  Bodzanowie
Kierowca jaguara wjechał do rowu w  Bodzanowie
Źródło: Opolska policja
pc

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

Opolskie
