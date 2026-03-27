Setki monet i banknoty w skrytce auta. Miały dotrzeć do Rosji

Setki monet i banknotów w skrytce samochodu. Planował wywieźć je do Rosji Źródło: KAS

Do zatrzymania doszło podczas kontroli pojazdu na niemieckich numerach rejestracyjnych. Funkcjonariusze szczegółowo sprawdzili auto, co doprowadziło do odkrycia ukrytego ładunku w bagażniku.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska, kierujący pojazdem przewoził monety pochodzące z okresu od XVIII do XX wieku, a także banknoty kolekcjonerskie, medale oraz przedmioty okolicznościowe z grawerami nawiązującymi do igrzysk olimpijskich z 1936 roku.

Setki monet i banknotów ukrył w skrytce samochodu Źródło: KAS

517 monet i 159 banknotów

Kolekcja była ukryta we wnęce koła zapasowego pod wykładziną bagażnika. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 517 monet oraz 159 banknotów.

Wstępnie wartość zabezpieczonych przedmiotów oszacowano na około 65 tysięcy złotych. Ostateczną ocenę wieku, wartości historycznej i rynkowej kolekcji przeprowadzi biegły.

Banknot 10 tys. marek z 1922 roku Źródło: KAS

Wobec podróżnego wszczęto postępowanie, a kolekcja została zabezpieczona do dalszych czynności.