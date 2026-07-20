Olsztyn Pijany i bez prawa jazdy wyjechał tuż przed radiowóz. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Olsztyn. Pijany i bez prawa jazdy wpadł wprost pod radiowóz Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie

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Do zdarzenia doszło na ulicy Towarowej w Olsztynie. "Funkcjonariusze byli świadkami jak kierujący Citroenem jechał z nadmierną prędkością, uderzył w krawężnik wysepki i przejechał na przeciwległy pas ruchu, wprost przed nadjeżdżający radiowóz" - podała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

Mężczyzna był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się także, że w ogóle nie powinien siadać za kierownicą.

Pijany kierowca na ulicach Olsztyna Źródło zdjęcia: KWP w Olsztynie

"Posiada już dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych" - poinformowała policja.

43-latek został zatrzymany, grozi mu pięć lat więzienia.

Oprócz niego w pojeździe znajdowali się również pasażerowie.