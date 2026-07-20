Pijany i bez prawa jazdy wyjechał tuż przed radiowóz. Nagranie
Do zdarzenia doszło na ulicy Towarowej w Olsztynie. "Funkcjonariusze byli świadkami jak kierujący Citroenem jechał z nadmierną prędkością, uderzył w krawężnik wysepki i przejechał na przeciwległy pas ruchu, wprost przed nadjeżdżający radiowóz" - podała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.
Mężczyzna był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się także, że w ogóle nie powinien siadać za kierownicą.
"Posiada już dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych" - poinformowała policja.
43-latek został zatrzymany, grozi mu pięć lat więzienia.
Oprócz niego w pojeździe znajdowali się również pasażerowie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Źródło: tvn24.pl