Prokuratura sprawdza, czy 2,5-letnie dziecko, które zmarło w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, zatruło się środkiem chemicznym do zwalczania gryzoni. O śmierci chłopca śledczych poinformowali lekarze. Przeprowadzona została już sekcja zwłok.

6 listopada rano do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zgłosili się rodzice z 2,5-letnim synem z objawami zatrucia. Jeszcze tego samego dnia wieczorem dziecko zmarło. Lekarze powiadomili o sprawie prokuraturę.

Ustalenia prokuratury

- Na posesji znaleziono puste opakowanie po środku chemicznym do zwalczania gryzoni. Istnieje podejrzenie, że dziecko mogło zatruć się tą substancją - poinformował nas prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Brodowski przyznał jednak, że ustalenia są na razie "szczątkowe".

We wtorek 12 listopada przeprowadzona została sekcja zwłok chłopca. - Nie dała ona jednak odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną zgonu. Potrzebne są dalsze badania - powiedział prokurator Brodowski.

Kolejny taki przypadek

Wcześniej do podobnych tragedii dochodziło w innych miejscach w Polsce, m.in. w okolicach Grodziska Wielkopolskiego, gdzie zmarła trzyletnia dziewczynka - w domu, w którym mieszkała, strażacy znaleźli preparat zwalczający gryzonie. W powietrzu unosił się szkodliwy fosforowodór. Do używania takich preparatów potrzebne jest przeszkolenie i egzamin.

Z kolei nieopodal Tomaszowa Lubelskiego kilka dni temu zmarł dwuletni chłopiec, który trafił do szpitala z objawami zatrucia . W piwnicy domu też miał być użyty środek na gryzonie.

W październiku dwoje dzieci z jednego z gospodarstw pod Płońskiem na Mazowszu również trafiło do szpitala w Warszawie z objawami silnego zatrucia, prawdopodobnie silnie toksycznym środkiem do zwalczania gryzoni. Po przyjęciu wymagały reanimacji i i podłączenia do aparatury podtrzymującej życie.