Jechali "do pilnej interwencji". Radiowóz wylądował na boku

Olsztyn Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Tuwima i Synów Pułku przy galerii handlowej w Olsztynie. Policyjny radiowóz zderzył się tam z innym samochodem osobowym.

Policjantka ma uraz głowy

- Radiowóz jechał do pilnej interwencji, miał włączone sygnały - wyjaśnił oficer prasowy olsztyńskiej policji, podkom. Jacek Wilczewski. Dodał, że policyjne auto wjechało na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Uderzył w nie samochód osobowy, który akurat miał zielone światło. Uderzenie było na tyle silne, że radiowóz - bus przewrócił się na bok. Radiowozem jechały trzy osoby.

- Policjantka zgłaszała pewne dolegliwości, pojechała do szpitala na badania. Ma uraz głowy - poinformował Wilczewski.

Policjant podkreślił, że prawdopodobnie sprawa trafi do sądu, by ten ocenił, czy kierowca radiowozu mógł wjechać na skrzyżowanie.

W związku z kolizją z udziałem radiowozu na drodze do południowych dzielnic Olsztyna przy Galerii Warmińskiej tworzą się duże korki.