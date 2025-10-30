Potrącony rowerzysta dostał mandat Źródło: KMP olsztyn

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9 w rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Wilczyńskiego w Olsztynie. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu.

Policja udostępniła film, na którym widać, jak potrącony mężczyzna upada z roweru. Jego obrażenia nie zagrażały życiu.

To rowerzysta dostał mandat

Jak przekazała kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, to rowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa kierującej toyotą, ponieważ kobieta była już na przejściu, kiedy rowerzysta wjechał na przejazd.

- 43-letni kierujący rowerem podczas przejeżdżania przez przejazd rowerowy nie ustąpił pierwszeństwa kierującej toyotą i wjechał w samochód. Mężczyzna został ukarany mandatem - dodała kom. Anna Balińska.

Film pokazaliśmy Zbigniewowi Korytnickiemu, byłemu Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Ma on inne zdanie, co do winy w tej sprawie.

"Zdarzenie zostało rozliczone nieprawidłowo"

- Na podstawie tego, co widzimy na nagraniu, uważam, że to zdarzenie zostało rozliczone nieprawidłowo. Mogę się domyślać, że funkcjonariusze, będący na miejscu, bazowali na tym, co powiedzieli im uczestnicy zdarzenia - mówi nam Zbigniew Korytnicki.

- Mogli przypuszczać, że rowerzysta uderzył w bok tego pojazdu. Na nagraniu widać jednak, że uderzył w centralną cześć, na wysokości tablicy rejestracyjnej. Z artykułu 27 prawa o ruchu drogowym wynika, że kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na przejeździe. Zrobiłem stop klatkę i z nagrania wynika, że koło roweru było już na przejeździe zanim na ten przejazd wjechała kierująca - dodaje.

Jego zdaniem, na podstawie szybkiej analizy nagrania, sprawa powinna zostać rozpatrzona jeszcze raz.

