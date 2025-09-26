20-latek wytwarzał materiały wybuchowe. Usłyszał zarzuty

Ewakuacja bloku w Olsztynie. W związku ze śledztwem dotyczącym planowania ataków terrorystycznych Źródło: TVN24

20-letni Jakub N. z Olsztyna usłyszał zarzut posiadania i wyrabiania bez wymaganego zezwolenia substancji wybuchowej, która to substancja stanowiła istotną część amunicji. Sprawa związana jest ze śledztwem dotyczącym planowania ataków terrorystycznych, którym objętych jest już trzech innych, młodych mężczyzn.

- Podejrzany został przesłuchany i przyznał się do winy. Prokurator postanowił o skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Czyn ten jest zagrożony karą od 1 roku do 10 lat więzienia.

Przypomnijmy, że Jakuba N. zatrzymano w środę w Olsztynie. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informowała, że z bloków na osiedlu Generałów w Olsztynie ewakuowano mieszkańców, a po niej służby miały zabezpieczyć materiały niebezpieczne.

Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

Cztery osoby zatrzymane

To już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. Trzech innych 19-latków ma zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym. W kwietniu służby zatrzymały dwóch, a w czerwcu trzeciego.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podawała w czerwcu, gdy zatrzymano młodych mężczyzn, że podejrzani to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są obywatelami Polski. Dwóch z nich było początkowo w areszcie, ale sąd go nie przedłużył. Sąd odmówił aresztu dla trzeciego mężczyzny. Wobec trzech stosowane są środki wolnościowe. Z wydanego w czerwcu wspólnego komunikatu ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje konstruowania układów wybuchowych. Śledczy ustalili, że podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej i postaw strzeleckich. W tym celu uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.