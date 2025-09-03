Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców

Do wypadku doszło w poniedziałek (1 września) około godziny 19 na drodze krajowej numer 16 w pobliżu miejscowości Nowe Marcinkowo w powiecie olsztyńskim.
- Kierujący audi 19-latek, jadąc w kierunku Biskupca, z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z volkswagenem, którym kierował 51-latek. Niestety, w wyniku zderzenia obaj kierowcy zginęli na miejscu. Mężczyźni jechali sami - poinformowała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Działania służb na miejscu
W działaniach brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
"Pomimo ogromnego wysiłku i zaangażowania wszystkich podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia nie udało się uratować życia dwóch osób" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie