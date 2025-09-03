Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców

Nowe Marcinkowo. W wypadku zginęli kierowcy Źródło: KWP Olsztyn, KM PSP Olsztyn

Do wypadku doszło w poniedziałek (1 września) około godziny 19 na drodze krajowej numer 16 w pobliżu miejscowości Nowe Marcinkowo w powiecie olsztyńskim.

- Kierujący audi 19-latek, jadąc w kierunku Biskupca, z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z volkswagenem, którym kierował 51-latek. Niestety, w wyniku zderzenia obaj kierowcy zginęli na miejscu. Mężczyźni jechali sami - poinformowała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Działania służb na miejscu

W działaniach brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Pomimo ogromnego wysiłku i zaangażowania wszystkich podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia nie udało się uratować życia dwóch osób" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

