Groźny wypadek ośmiolatka na hulajnodze

Ośmiolatek wjechał na hulajnodze pod samochód Źródło: KWP w Olsztynie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (15 grudnia), po godzinie 13 w Lubawie w powiecie iławskim.

"Ośmiolatek korzystający z hulajnogi (zwykłej, bez dodatkowego napędu), wjeżdżając na przejście dla pieszych zrobił to z taką prędkością, że nie wyhamował przed autem, które już znajdowało się na przejściu i wjechał w bok osobowego bmw" - podała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Chłopiec z poważnym urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

"Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich, a ten rozstrzygnie sprawę tego zdarzenia drogowego" - dodano w komunikacie.

