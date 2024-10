Trzy lata i trzy miesiące spędzi w więzieniu Piotr O. To o rok mniej, niż orzekł sąd pierwszej instancji. Mimo że był objęty sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów Piotr O. sterował na jeziorze Tałty motorówką z trójką dzieci na pokładzie. Doszło do wypadku, utonęła ośmioletnia Nikola.

Do tragedii doszło 18 czerwca 2022 roku na jeziorze Tałty , na wysokości Starych Sadów. Zatonęła tam łódź, zginęła ośmioletnia dziewczynka.

Sąd złagodził wyrok

Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok o rok. O cztery lata - z orzeczonych 15 do 11 - skrócił też Piotrowi O. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym m.in. aut i motorówek.

- Te 11 lat to i tak jest znaczny okres - stwierdził przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Karol Radaszkiewicz.

Sąd: to był wypadek, nie celowe działanie

Sędzia Karol Radaszkiewicz, uzasadniając złagodzenie wyroku, powiedział, że "oskarżony zachował się nieroztropnie, nie miał uprawnień i nie zadbał o podstawowe zasady bezpieczeństwa, w efekcie czego doszło do dramatycznej w skutkach sytuacji".

- Ale to był wypadek, a nie celowe działanie oskarżonego. Oskarżony nie miał zamiaru takiego działania, by zginęło dziecko - powiedział sędzia Radaszkiewicz.

Prokuratura: był wiele razy karany za prowadzenie pod wpływem alkoholu

Przeciwko złagodzeniu Piotrowi O. wyroku wypowiadała się przed sądem prokurator Maja Troszczyńska z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Podkreślała, że O. był wiele razy karany za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, za co tracił uprawienia.

- Mimo to Piotr O. prowadził bez uprawnień - podkreślała prokurator Troszczyńska i dodała, że za to także wiele razy był karany sądownie.

Prokuratura: przez jego arogancję i butę zginęło niewinne dziecko

Prokurator Troszczyńska określiła postawę oskarżonego w podejściu do przepisów komunikacyjnych jako "niereformowalną".

- Przez jego arogancję i butę zginęło niewinne ośmioletnie dziecko - mówiła prokurator Troszczyńska, argumentując, że do tragicznego wypadku doszło wyłącznie z winy Piotra O., który wiedząc, że nie ma ani uprawnień ani umiejętności prowadził łódź.

Zeznali, że motorówka płynęła znacznie szybciej niż inne łodzie

- A to kapitan statku odpowiada za bezpieczeństwo załogi - argumentowała prokurator Troszczyńska.

Nikt nie miał na sobie kamizelki

W pewnym momencie, gdy inne łodzie wytworzyły fale, Piotr O. ustawił motorówkę bokiem do tych fal, w efekcie czego prowadzona przez niego łódź wywróciła się. Ludzie, którzy byli na pokładzie, przeżyli wypadek, utonęła ośmioletnia Nikola, która była pod pokładem.

Piotra O. nie było na ogłoszeniu wyroku. Przed wyrokiem reprezentujący go obrońca chciał, by sporządzono w tej sprawie kolejną opinię biegłych. Sąd odrzucił tę prośbę, argumentując, że "zmierza ona do celowego przedłużania procesu".