Leżał płytko pod ziemią, ma kilkaset lat. "Myślałam, że to dzwonek do roweru"

Średniowieczny miecz odkryty w lesie pod Iławą

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pani Joanna natrafiła na miecz podczas legalnych poszukiwań za pomocą wykrywacza metalu. W rozmowie z PAP powiedziała, że najpierw natrafiła na głowicę, która stanowi zakończenie rękojeści miecza.

- W pierwszej chwili pomyślałam, że to jest dzwonek od roweru. Zaczęłam kopać i wtedy pokazała się dalsza część miecza - relacjonowała.

W poszukiwaniach towarzyszył jej mąż, który tak jak ona również działa w stowarzyszeniu "Ylavia". Wspólnie wydobyli miecz z ziemi. W pobliżu znaleźli jeszcze średniowieczną, masywną podkowę.

Średniowieczny miecz odkryty w lesie pod Iławą Źródło: Odkrywca Historii

Pani Joanna przyznała, że pasjonuje się poszukiwaniami od kilkunastu lat, ale to jej pierwsze tak cenne znalezisko. Podkreśliła, że cieszy się z tego odkrycia, bo wzbogaci zbiory regionalnej historii.

Miecz trafił do muzeum

- Szkoda tylko, że nie mamy muzeum w Iławie. Miecz przekazaliśmy do najbliższego muzeum, w Ostródzie, które wytypował konserwator zabytków - zaznaczyła.

Archeolog z tego muzeum Łukasz Szczepański powiedział, że miecz został wstępnie datowany na XIV-XV wiek. Zaznaczył jednak, że znalezisko jest tak świeże, że nie zdążył jeszcze przyjrzeć się mu bliżej. Prawdopodobnie jest to miecz jednoręczny, ale - jak mówił - trzeba najpierw m.in. dokonać pomiarów.

Średniowieczny miecz odkryty w lesie pod Iławą Źródło: Odkrywca Historii

- Na razie wiadomo, że to późnośredniowieczny miecz odkryty na zachodnich rubieżach dawnego państwa krzyżackiego. Jeszcze w tym miesiącu planujemy go przekazać do konserwacji. Jak wróci, będziemy go prezentować na stałej wystawie - dodał.

Miecz ma połamaną na kilka części głownię, czyli ostrze służące do zadawania i parowania ciosów. Nie znaleziono przy nim pozostałości okucia pochwy czy elementów pasa rycerskiego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD