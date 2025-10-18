Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Odór nie daje im spokoju. "Trzeba zamykać okna, nie da się wytrzymać"

|
Jedno z osiedli mieszkaniowych na ulicy Wojska Polskiego w Iławie
Iława. Mieszkańcy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Źródło: tvn24.pl
Mieszkańcy Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) od lat zmagają się z uciążliwym zapachem z jednego zakładów zajmującego się produkcją skrobi. - Trzeba zamykać okna, bo momentami nie da się wytrzymać - przyznaje jedna z mieszkanek. Dyrektor zakładu zdaje sobie sprawę ze skali problemu. Pewne działania naprawcze już podjął. Przyznaje jednak, że nie ma gwarancji, że sytuacja diametralnie się poprawi.
Kluczowe fakty:
  • Mieszkańcy Iławy od kilku lat narzekają na nieprzyjemny zapach z zakładu przetwórstwa ziemniaczanego, który niesie po mieście.
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie wszczął kontrolę w zakładzie.
  • Dyrektor firmy twierdzi, że problem mógłby zostać rozwiązany, gdyby udało się przekazywać całość ścieków z zakładu do odprowadzenia przez spółkę Iławskie Wodociągi. - Jestem przekonany, że wówczas uciążliwości zapachowe by zniknęły - mówi.
  • Urzędnicy tłumaczą, że miejska oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie przyjąć zwiększonej ilości przemysłowych ścieków, ponieważ mogłoby to zaburzyć jej pracę.

Popularna "ziemniaczanka" - tak mieszkańcy zwykli nazywać działający od dziesięcioleci zakład produkujący skrobię i wyroby skrobiowe przy ulicy Wojska Polskiego w Iławie. To właśnie "ziemniaczanka" od lat daje się we znaki mieszkańcom ze względu na nieprzyjemne zapachy, które niosą się po mieście. W ostatnim czasie problem jednak nasilił się.

Szczególnie narażeni są mieszkańcy osiedli położonych najbliżej zakładu. Pani Elżbieta mieszka w bloku przy ulicy Wojska Polskiego. Problem zna, bo co jakiś czas "ziemniaczanka dawała o sobie znać". Jak mówi, wcześniej zdarzało się, że śmierdziało, ale nie z taką intensywnością i nie tak często jak ostatnio.

Jedno z osiedli mieszkaniowych na ulicy Wojska Polskiego w Iławie
Jedno z osiedli mieszkaniowych na ulicy Wojska Polskiego w Iławie
Źródło: tvn24.pl

- Są dni, że nie da się wytrzymać, zwłaszcza gdy jest trochę cieplej. Akurat mieszkamy na jednym z osiedli na ulicy Wojska Polskiego w dość bliskim sąsiedztwie tego zakładu i czuć ten odór. Trzeba zamykać okna, bo momentami nie da się wytrzymać. Przez kilka ostatnich dni był spokój, ale niestety tylko przez kilka dni - mówi iławianka.

W podobnym tonie wypowiada się pan Zbigniew, mieszkaniec ulicy Wojska Polskiego. - To problem, z którym jako mieszkańcy mierzymy się od wielu lat. Człowiek już się do tego przyzwyczaił trochę. Najgorzej jest w miesiącach letnich, wczesną jesienią, gdy na zewnątrz jest ciepło. Wówczas ten odór jest znacznie bardziej uciążliwy. Mieszkam niedaleko zakładu, ale nawet jak spaceruję po mieście w miejscach znacznie bardziej oddalonych od zakładu, to ten nieprzyjemny zapach się niesie - twierdzi.

Mieszkańcy Iławy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Mieszkańcy Iławy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Źródło: tvn24.pl

Kontrola WIOŚ, komentarz dyrektora

Z kontrolą interwencyjną do "ziemniaczanki" zapukali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Jak wyjaśnia rzeczniczka prasowa Ada Wasilewska, kontrola dotyczy przetwarzania odpadów oraz uciążliwości zapachowej powodowanej działalnością zakładu.

- Zakres kontroli interwencyjnej obejmuje gospodarkę odpadami, emisję gazów i pyłów do powietrza oraz gospodarkę wodno-ściekową. Obecnie inspektorzy są w trakcie kontroli w związku z tym na razie nie ma informacji o naruszeniach. Inspektorat jest w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, a ustalenia kontroli nie zostały zakończone - informuje Wasilewska.

Zakład znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Iławie
Zakład znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Iławie
Źródło: tvn24.pl

O komentarz poprosiliśmy Tomasza Lorenza, dyrektora firmy Amelo z Iławy. W rozmowie z tvn24.pl zapewnia, że dwa źródła nieprzyjemnych zapachów, z którymi zakład miał wcześniej do czynienia, już udało się wyeliminować dzięki przeprowadzonym inwestycjom. Chodzi o gnijącą wycierkę oraz wody zawracane. Do rozwiązania pozostaje kwestia związana z zakładową podczyszczalnią ścieków.

- Na terenie zakładu przetrzymujemy 2 tysiące metrów sześciennych ścieku, który musimy wstępnie oczyścić. Jest w 100 procentach biologiczny, w naszym procesie technologicznym nie stosujemy żadnej chemii. Chcielibyśmy na bieżąco, bez podczyszczania, przekazywać całość ścieków z naszego zakładu do odprowadzenia przez spółkę Iławskie Wodociągi. Jestem przekonany, że wówczas uciążliwości zapachowe by zniknęły - mówi Tomasz Lorenz.

Mieszkańcy Iławy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Mieszkańcy Iławy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Źródło: tvn24.pl

Otwarty na rozmowę i współpracę

Dyrektor powołuje się na przykłady podobnych zakładów przemysłu ziemniaczanego z Piły, gdzie ścieki są na bieżąco odbierane przez miejscowe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne i problemów z odorem nie ma.

Co na to urzędnicy? Krzysztof Portjanko, zastępca burmistrza Iławy, zapewnia, że "magistrat reaguje na każde zgłoszenia mieszkańców oraz podejmuje własne działania w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem firmy Amelo".

- Wielokrotnie urząd zgłaszał ten problem do WIOŚ-u w celu przeprowadzenia kontroli i wyegzekwowania usunięcia uciążliwości. Niestety problem jest bardziej skomplikowany, ponieważ w Polsce nie ma tak zwanej ustawy odorowej, która regulowałaby kwestię brzydkich zapachów. Jesteśmy też w ciągłym kontakcie z przedstawicielem firmy Amelo, przekazując swoje i mieszkańców uwagi - wyjaśnia Portjanko.

Ulica Wojska Polskiego w Iławie to najdłuższa ulica w mieście
Ulica Wojska Polskiego w Iławie to najdłuższa ulica w mieście
Źródło: tvn24.pl

W rozmowie z tvn24.pl dodaje, że zakład pierwotnie posiadał swoją oczyszczalnie ścieków. Strumienie ścieków komunalnych i przemysłowych były rozdzielone. Dziś oczyszczalnia ścieków jest jednak nieczynna, a firma Amelo dostarcza swoje ścieki do oczyszczalni miejskiej. Zakład posiada decyzję pozwolenia wodnoprawnego wydaną przez dyrektora zarządu zlewni w Toruniu, która ustala maksymalną ilość ścieków przemysłowych, którą może odprowadzić do urządzeń kanalizacyjnych należących do miejskich wodociągów.

- Jest to: 1000,0 m3/dobę i 200 000,0 m3/rok przy założeniu, że dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń, która mogą być odprowadzone w ściekach przemysłowych nie mogą przekroczyć: azot amonowy - 100 mg/l, azot azotynowy - 10 mg/l, fosfor ogólny - 17 mg/l. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane przez organ administracyjny przy zachowaniu wymienionych wyżej warunków. Pozwolenie wodnoprawne obejmuje wyłącznie rozmiar i zakres korzystania z urządzeń określony do wymienionych w decyzji ilości ścieków. Zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków wymagałoby odrębnego pozwolenia.  - tłumaczy Krzysztof Portjanko.

Jak dodaje, "iławskie wodociągi przyjmują na bieżąco ścieki przemysłowe z zakładu w ilościach i jakości odpowiadających zapisom obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego".

- Jednak mając na uwadze fakt, że miejska oczyszczalnia ścieków w Dziarnach jest oczyszczalnią komunalną, procentowy udział ścieków przemysłowych w ilości ścieków ogółem dopływających na oczyszczalnię nie może stanowić przeważającej ich części. Zwiększenie udziału procentowego ścieków spółki Amelo, które dodatkowo mają często większy ładunek zanieczyszczeń (niż określony w pozwoleniu wodnoprawnym), spowoduje zaburzenia w prawidłowej pracy ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, zagrażając jej funkcjonowaniu - zaznacza Krzysztof Portjanko.

- Zrzuty z firmy Amelo są na bieżąco kontrolowane pod względem składu zanieczyszczeń oraz dopuszczalnej ilości, którą oczyszczalnia może przyjąć. Wynika to z faktu, że oczyszczalnia została zaprojektowana do oczyszczania ścieków komunalnych, a nie przemysłowych - podkreśla wiceburmistrz.

Szansa na poprawę?

Dyrektor Amelo dodaje w rozmowie z tvn24.pl, że firma zamówiła dwa nowe aeratory, które mają pomóc zmniejszyć ilość produkowanego aerozolu, będącego nośnikiem nieprzyjemnego zapachu. Nie daje jednak gwarancji, że to pomoże.

- Wiążę z tym pewne nadzieje, ale z drugiej strony te uciążliwości miał nam pomóc zniwelować aerator, który już mamy - i tak się niestety nie stało. Zapewniam, że nie ma po naszej stronie złej woli, staramy się te uciążliwości zmniejszać. Już przeprowadziłem w tej sprawie wiele konsultacji i jestem otwarty na kolejne - podsumowuje Tomasz Lorenz.

Mieszkańcy Iławy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Mieszkańcy Iławy narzekają na nieprzyjemny zapach z jednego z zakładów
Źródło: tvn24.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Warmińsko-MazurskieIława
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zorza polarna na Suwalszczyźnie
Zorza polarna nad Polską. "Są duże szanse"
METEO
Sofia Corradi
Mamma Erasmus nie żyje
Świat
Roman Kuźniar
Kuźniar: Trump stosuje appeasement wobec Putina
Świat
imageTitle
Spektakularna Jagiellonia. Została właśnie liderem
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Słowa Bąkiewicza "wezwaniem do zbrodni". "Coś skandalicznego"
"FAKTY PO FAKTACH"
imageTitle
Emocjonujący Der Klassiker. Borussia postraszyła Bayern
EUROSPORT
imageTitle
Sprint w Austin dla Verstappena
EUROSPORT
AdobeStock_480196644
Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
METEO
Dwie strony
"Ustawa dla wszystkich, czyli dla nikogo"
"Dwie strony"
Strefa Gazy. Krewni zabitych 17 października w izraelskim ataku na autobus
Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie
Świat
imageTitle
Miedwiediew coraz bliżej tytułu. Czeka ponad dwa lata
EUROSPORT
48 min
pc
Przełom ws. związków partnerskich? "Ta ustawa jest dla nikogo"
Dwie strony
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
METEO
Ronald Araujo w meczu Barcelona - Girona
Barcelona wyszarpała zwycięstwo. Cierpiała bez Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Duże emocje w Kielcach. Wyrównanie rzutem na taśmę
EUROSPORT
Przybliżona lokalizacja tankowca
15 procent statku w płomieniach. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Nawet 2600 protestów przeciw Trumpowi w jeden dzień. Gwardia Narodowa w gotowości
Świat
imageTitle
Polak walczy o triumf w cyklu. Tym razem bez podium w loteryjnym konkursie
EUROSPORT
Książę Andrzej
Dlaczego teraz? Oto możliwe powody decyzji księcia Andrzeja
Świat
imageTitle
Rybakina powalczy z Rosjanką o tytuł w Ningbo
EUROSPORT
imageTitle
Stoch pokonał problemy. "Wiecie, jak to jest ze starym dieslem"
EUROSPORT
imageTitle
Polska tenisistka zagra o największy sukces w karierze
EUROSPORT
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Miliarder spadł z klifu. Media: podejrzenie padło na jego syna
Świat
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
METEO
Mariusz Kamiński, Waldemar Żurek
FAŁSZŻurek "utajnia oświadczenia majątkowe prokuratorów"? Co myli Kamiński
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
imageTitle
Stoch błysnął formą. Podium było blisko
EUROSPORT
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
Polska
Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie
Wielka eksplozja w Rosji. Zabici
Świat
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica