Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Nocna interwencja nad Jeziorakiem. Wjechał samochodem na lód i doprowadził do kolizji

Kierujący doprowadził do zderzenia z pomostem
Nocna interwencja nad Jeziorakiem. Wjechał samochodem na lód i doprowadził do kolizji
Źródło: KWP Olsztyn
Nocna interwencja nad Jeziorakiem zakończyła się zatrzymaniem nietrzeźwego kierowcy. 59-latek wjechał autem na zamarzniętą taflę jeziora i uderzył w pomost przy iławskiej ekomarinie. Policję zaalarmowało zarówno jego zgłoszenie, jak i automatyczny sygnał z pojazdu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 lutego, kilka minut po godzinie 23. Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało telefon od mężczyzny, który twierdził, że w miejscowości Siemiany uderzył skodą w latarnię.

W tym samym czasie do oficera dyżurnego wpłynęło automatyczne zgłoszenie z systemu bezpieczeństwa pojazdu. Wynikało z niego, że zdarzenie miało miejsce około 15 kilometrów dalej, w okolicach iławskiej ekomariny. Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze sprawdzili okolice plaży i przystani, gdzie zastali 59-latka oraz uszkodzony samochód.

Kierujący doprowadził do zderzenia z pomostem
Kierujący doprowadził do zderzenia z pomostem
Źródło: KWP Olsztyn

Jak przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, kierowca poruszał się skodą po zamarzniętej tafli jeziora Jeziorak na wysokości ulicy Kajki. W trakcie jazdy uderzył w pomost przeznaczony do cumowania jachtów.

Mężczyzna był pijany
Mężczyzna był pijany
Źródło: KWP Olsztyn

Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a mężczyzna trafił do policyjnej celi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant uderzył w auto i zaczął uciekać
Katowice
Do szpitala trafił pasażer
Uderzył w barierki na autostradzie i dachował
Łódź
Ciężarówka wjechała w bramki punktu poboru opłat na A4
Ciężarówka uszkodziła bramki na autostradzie. Wyrwana kabina i rozsypany ładunek
Katowice

Policja apeluje o rozwagę

Służby przypominają, że naturalne zbiorniki wodne zamarzają nierównomiernie, a grubość lodu może znacząco różnić się nawet na niewielkiej powierzchni. Szczególnie niebezpieczne są rzeki i kanały, gdzie ruch wody sprawia, że pokrywa lodowa jest cieńsza. Sam lód jest także bardzo śliski, co dodatkowo zwiększa ryzyko wypadków.

Policja apeluje o rozwagę i podkreśla, że wchodzenie - a tym bardziej wjeżdżanie pojazdami - na zamarznięte akweny stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Opracowała Natalia Grzybowska

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: KWP Olsztyn

Źródło zdjęcia głównego: KWP Olsztyn

Udostępnij:
TAGI:
IławaDrogi w PolscekolizjaPolicja
Czytaj także:
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
WARSZAWA
obrońcy Ziobry
Areszt dla Ziobry? Obrona chce zmiany sądu
Polska
Zniszczony bankomat w Gorzkowicach
Ktoś wysadził bankomat. Pieniędzy nie skradziono
Łódź
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale olimpijskie w historii
BIZNES
Szczecin ogień
Kula ognia po uszkodzeniu gazociągu
Szczecin
Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Wiadomo, do kogo należała ludzka ręka znaleziona na śmietniku w Słupsku
Trójmiasto
Konfederacja straszy "wielką podmianą populacji"
Konfederacja straszy "wielką podmianą populacji". Drwinę wzięli na serio
Michał Istel
imageTitle
"Taki ciepły Tomaszów Mazowiecki". Polski kandydat do medalu o wrażeniach z Włoch
EUROSPORT
Michał Kołodziejczak - News Michalskiego
Kołodziejczak: wcześniej tego nie mówiłem, ale straciłem prawo jazdy
Polska
Freski w bazylice św. Wawrzyńca "in Lucina" w Rzymie. Anioł ma twarz wyglądającą jak premier Giorgia Meloni
Tak, to była twarz Giorgii Meloni. Finał głośnej sprawy
Świat
31 min
Grzegorz Braun
Premiera"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth
USA zmieniają zdanie w sprawie negocjacji z Iranem
Świat
Szkoła podstawowa w Gąskach
Szkoły do likwidacji, mieszkańcy chcą odwołać burmistrz
Michał Malinowski
Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć
Ciekawostki
Zbigniew Ziobro
250 stron, 117 dowodów, 70 świadków. Znamy szczegóły wniosku w sprawie Ziobry
Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski
Pusty przystanek w Bolesławcu
Paraliż komunikacyjny w kilku miastach zachodniej Polski
Wrocław
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Podejrzana antena w ogrodzie. Zatrzymali cztery osoby
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
METEO
Robert Fico i Donald Trump w Mar-a-Lago
"Przerażenie" Ficy. Czy będzie "przebudzenie"?
Cezary Paprzycki
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
BIZNES
imageTitle
Kosmiczne zagranie na nic. Wpadka ulubieńca kibiców
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
WARSZAWA
Gołoledź
Drogi i chodniki skute lodem. Alarmy w kilkunastu województwach
METEO
imageTitle
Dotkliwa kara dla Polaka. Nie pomogły tłumaczenia
Najnowsze
Chłopiec przez kilka miesięcy przeżywał gehennę
Mały chłopiec był bity, gwałcony i przypalany papierosami. Sąd wydał wyrok
Rzeszów
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
WARSZAWA
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
BIZNES
43 min
pc
Kołodziejczak o obietnicach rządu: widzę bardzo dużo i się wściekam
News Michalskiego
Mężczyzna usiłował kupić leki psychotropowe
Leki z Poznania trafiały do fabryki narkotyków w Ukrainie
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica